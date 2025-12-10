ledjely
« Ma main restera tendue » : l’engagement du nouveau gouverneur de N’Zérékoré

Par LEDJELY.COM

Le gouvernorat de N’Zérékoré connaît un nouveau visage. Ce mercredi 10 décembre 2025, le colonel Moussa Condé, précédemment gouverneur de Kankan, a été officiellement installé dans ses fonctions, succédant au colonel Aly Badara Camara, en poste depuis le 10 mars dernier. La cérémonie, organisée à la maison des jeunes, a réuni autorités régionales, préfectorales, communales, ainsi que les préfets de Lola, Beyla, Yomou et Macenta, en présence d’un large public.

Après les mots de bienvenue du président de la délégation spéciale, le gouverneur sortant a exprimé sa profonde gratitude au Général Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée placée en lui. Selon lui, cette marque d’estime représente « un appel à servir encore davantage la République ».

Revenant sur son passage à la tête de la région, le colonel Aly Badara Camara a rappelé avoir travaillé aux côtés des cadres régionaux, autorités locales, services déconcentrés et populations « afin de promouvoir la stabilité, la cohésion sociale et l’amélioration des services administratifs ». Parmi les actions menées, il a mis en avant la rénovation du bloc administratif, un chantier qui s’inscrit, selon lui, dans la dynamique nationale de modernisation de l’État. Ces travaux témoignent, dit-il, de « la volonté d’offrir à la région une administration plus moderne, plus fonctionnelle et tournée vers le développement durable ».

Dans son message d’au revoir, il a adressé ses vœux de réussite à son successeur.

« Monsieur le gouverneur entrant, colonel Moussa Condé, je vous adresse mes félicitations chaleureuses pour votre nomination. Je suis convaincu que sous votre leadership, N’Zérékoré poursuivra son chemin vers plus de stabilité, de progrès et d’efficacité administrative », a-t-il affirmé.

À peine installé, le colonel Moussa Condé a pris des engagements fermes devant les populations. Il a placé son mandat sous trois axes majeurs : la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration de la gouvernance locale dans la transparence et l’équité.

Il a martelé : « Je m’engage devant vous et devant la nation à exercer mes fonctions avec transparence, écoute, disponibilité, proximité à la population et impartialité, et ferme lorsque ceci sera nécessaire, dans le strict respect de la loi  ».

Dans un appel à l’unité, il a ajouté : « Ma main restera tendue à chacun et à chacune d’entre vous afin que nous construisions ensemble une région spécifique, prospère et tournée vers l’avenir ».

La cérémonie a été présidée par Cécé Loua, inspecteur général du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré

