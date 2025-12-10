La HAC suspend Kaback TV pour trois mois

La Haute autorité de la communication a prononcé une sanction contre Kaback TV. L’institution de régulation a décidé de suspendre la chaîne privée pour une durée de trois mois. En cause : la diffusion en direct de propos jugés « indécents, injurieux et diffamatoires » lors de l’émission « Télero ».

Selon le rapport de monitoring présenté par la HAC, les animateurs de l’émission diffusée le mercredi 10 décembre ont affiché à l’antenne plusieurs contenus extraits des réseaux sociaux, comportant des injures vulgaires et des attaques portant atteinte à la dignité de deux artistes guinéennes de renommée. La HAC estime que cette reproduction d’images et de commentaires dégradants constitue « un outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs ».

Dans sa décision, l’institution rappelle que les dérives observées violent non seulement les règles d’éthique et de déontologie journalistiques, mais également les dispositions légales encadrant la liberté de la presse en Guinée. Cette sanction se fonde notamment sur l’article 107 de la loi organique L/2010/002/CNT sur la liberté de la presse, ainsi que sur les articles 5 et 52 de la loi L/2020/0010/AN régissant le fonctionnement de la HAC.

