Macenta : un test d’anti-balle tourne au drame, une femme tuée

Un incident mortel a éclaté dans la soirée de ce jeudi 11 décembre 2025 dans la commune rurale de Koyamah, préfecture de Macenta. D’après les informations obtenues par notre correspondant, une femme du district d’Origuizézou a été mortellement touchée par un tir d’arme à feu lors d’un rassemblement traditionnel.

Selon un témoin, le drame s’est produit à Lokpoou, où un jeune homme aurait fait usage d’un fusil au cours d’une séance de test d’anti-balle. Le tir aurait atteint deux personnes.

La première victime, identifiée comme Gnèmè Sienéan, a succombé à ses blessures. La seconde, grièvement atteinte, a été transportée en urgence au centre de santé amélioré de Koyamah pour recevoir des soins.

Foromo Fazy Béavogui, N’Zérékoré