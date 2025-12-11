ledjely
Mandiana : un homme tue sa femme dans des circonstances tragiques

Un nouveau drame conjugal a secoué le district de Diassa, relevant de la commune rurale de Faralako, dans la préfecture de Mandiana. Ce lundi, le corps sans vie d’une jeune mère de famille a été retrouvé gisant à même le sol, en pleine brousse.

La victime, Fatouma Diakité, âgée de 24 ans, a été découverte aux environs de midi. Selon les premières informations, elle se rendait vers une mine artisanale d’or lorsqu’elle a croisé la route de son agresseur. Une source locale témoigne : « La fille partait seule à la mine et c’est en cours de route que le jeune lui a vu. Comme il était à bord d’une moto avec un autre jeune, il est parti déposer celui-ci et est revenus plus tard. Dès qu’il est arrivé, il a découpé la fille à l’aide d’un coupe-coupe ».

D’après les autorités locales, la jeune femme aurait été égorgée. Le principal suspect n’est autre que son mari, Abou Diakité, âgé de 35 ans.

Le couple traversait, selon plusieurs témoins, de graves tensions familiales depuis près de six mois. Le suspect a été arrêté puis conduit à Mandiana, où il est actuellement détenu pour les besoins de l’enquête.

Michel Yaradouno

