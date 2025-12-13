Projet de société de Mamadi Doumbouya : l’AFDD en ordre de bataille à Conakry

À moins de trois semaines de l’élection présidentielle, l’Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement (AFDD) a réuni, ce samedi 13 décembre 2025 à Conakry, ses cadres politiques et acteurs de la société civile autour d’une session stratégique de restitution du projet de société du candidat indépendant Mamadi Doumbouya, dans une dynamique de mobilisation et de conquête de l’électorat

La rencontre a réuni des leaders de formations politiques telles que la NG, le RPR, le REM et le MPL, tous membres de l’Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement (AFDD). Des représentants de divers mouvements citoyens étaient également présents.

Vêtus de tee-shirts blancs et de casquettes à l’effigie de « Mamadi Doumbouya, candidat de la génération pour la modernité et le développement », les participants ont pris part à une session axée sur la compréhension approfondie du projet de société du candidat, le rôle des acteurs de terrain et les stratégies de mobilisation électorale.

Au cours des échanges, les formateurs nationaux ont détaillé les missions assignées aux jeunes cadres, notamment la sensibilisation des citoyens, la mobilisation autour du processus de vote, l’explication du projet de société et les techniques de persuasion électorale. Selon eux, l’objectif affiché est d’atteindre 90 % de suffrages en faveur du candidat soutenu.

Des discussions interactives ont marqué la rencontre. Les participants ont soulevé plusieurs interrogations relatives aux points clés du projet de société, notamment la rentabilité des 15 % de Simandou et son impact sur la création d’emplois pour les jeunes. Des réponses ont été apportées afin de renforcer l’argumentaire politique des militants. La lecture et l’analyse des 23 raisons de voter pour Mamadi Doumbouya ont également été au cœur des travaux.

Interrogé, le porte-parole de l’AFDD, Mamadou Oury Diallo, a expliqué l’objectif de la rencontre : « Le message, c’était d’abord par devoir de restitution, de démultiplication de ce qu’on a reçu comme information sur le projet de société, les bonnes intentions du candidat qu’on a décidé de suivre, de soutenir, d’accompagner et de faire élire qui s’appelle Mamadi Doumbouya. Quand on vient en politique, c’est pour faire des offres politiques. Et en période électorale, il n’y a pas mieux comme période pour justement expliquer cette offre politique en termes de projet de société. Nous, leaders de l’AFDD, avons été invités par le directeur national. Nous avons été briefés, on peut dire formés, sur le projet de société du candidat Mamadi Doumbouya, sur le guide pratique des rabatteurs de GMD. Et maintenant, l’Alliance a décidé aujourd’hui de sélectionner certains de ces cadres et les réunir dans un lieu pour justement leur transmettre ce message ».

Revenant sur le contenu du projet de société, il a ajouté : « Le projet de société du candidat indépendant Mamadi Doumbouya, qu’est-ce qu’il propose ? D’abord, qu’est-ce qu’il a pu faire durant les quatre ans qu’on peut fièrement brandir et qui doit justement constituer l’argumentaire politique et électoral auprès des citoyens ».

Selon lui, cette session vise également à préparer les cadres à faire face aux critiques et aux rumeurs : « Donc, ils sont outillés pour se défendre face à toutes les attaques, souvent à des rumeurs, souvent à des fake news sur leurs candidats. C’était le but de cet atelier, de cette session de restitution ».

Parmi les participants, Seydouba Soumah a salué l’initiative et s’est dit convaincu du message transmis.

« Je dirais aujourd’hui Dieu merci et je suis sûr à 100% que nous sommes en train de suivre aujourd’hui le bon chemin », a-t-il déclaré, enthousiaste.

Il a cité plusieurs réalisations qu’il considère comme majeures, notamment le pont de Bambéto, le lancement du projet Simandou et la généralisation des cartes, qu’il estime être des arguments solides pour convaincre les populations sur le terrain.

De son côté, M’ballou Fatoumata Touré, également participante, a insisté sur la nécessité de défendre les acquis du président.

« Nous devons, coûte que coûte, défendre notre président, Mr Mamadi Doumbouya, en véhiculant les acquis, tout ce qu’il a fait dans ce pays, pour le développement du pays, pour l’avancement du pays, pour la jeunesse et pour l’émancipation des femmes », a-t-elle souligné.

Elle a mis en avant les progrès réalisés, selon elle, dans les domaines des infrastructures, de la sécurité et du secteur sanitaire, évoquant notamment l’amélioration de l’éclairage public, la praticabilité des routes et les conditions de vie des populations.

À l’issue de cette session, les organisateurs ont réaffirmé leur engagement à intensifier la mobilisation sur le terrain afin de porter le message du projet de société de Mamadi Doumbouya auprès des citoyens, dans les quartiers, les communes et les milieux professionnels.

M’Mah Cissé