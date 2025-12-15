Présidentielle : ABLOGUI active GuinéeVote pour une transparence électorale

À quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, l’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) passe à l’offensive pour la transparence et la veille citoyenne. L’organisation a procédé, ce lundi 15 décembre 2025, à la présentation officiel de la nouvelle version de la plateforme GuinéeVote, un outil numérique dédié à l’observation électorale et à l’accès à une information fiable pour les citoyens.

Selon Baro Condé, GuinéeVote n’est pas un outil nouveau, mais une plateforme éprouvée, ayant déjà observé les élections présidentielles de 2015 et de 2020.

« Cela fait plus de dix ans que GuinéeVote existe. Pour l’élection du 28 décembre 2025, nous avons décidé de la réactiver avec de nouvelles fonctionnalités afin de permettre aux citoyens d’avoir accès à une information électorale fiable, simplifiée et accessible, aussi bien en français qu’en langues nationales », a-t-il expliqué.

Parmi les innovations majeures figure Ablo, un agent conversationnel électoral.

« Ablo est un chatbot électoral qui permet à tout citoyen d’accéder à l’information électorale à tout moment, simplement en posant des questions », précise le président de l’ABLOGUI.

Autre nouveauté de taille : le Tension Radar, un outil de cartographie des zones sensibles en période électorale.

« Le Tension Radar permet d’indiquer les zones à risque et celles qui ne le sont pas, aussi bien pour les observateurs électoraux que pour les citoyens, afin de faciliter des déplacements sereins pendant le scrutin », souligne Baro Condé.

La plateforme intègre également un Election Monitor, un dispositif de remontée instantanée des incidents électoraux.

« Tous les incidents signalés sont analysés par une Situation Room nationale. Après vérification, ils sont rendus visibles au public afin de renforcer la transparence », a-t-il ajouté.

Au-delà du numérique, GuinéeVote s’appuie sur un dispositif humain : le déploiement de 100 jeunes observateurs sur l’ensemble du territoire national le jour du scrutin.

« Ces jeunes contribueront à renforcer la transparence du processus électoral en remontant les données de manière instantanée, lesquelles seront analysées et rendues publiques », a insisté le responsable associatif.

Interrogé sur la collaboration avec la Direction Générale des élections (DG), Baro Condé se veut rassurant.

« La DGE est l’organe technique en charge de l’organisation de l’élection. Nous avons soumis une demande d’accréditation et la plupart de nos observateurs ont déjà reçu une approbation », a-t-il indiqué.

Il précise que les incidents constatés sur le terrain seront transmis à la DG afin de permettre des corrections rapides.

« Il s’agira d’un lien de collaboration et de co-construction pour faire en sorte que ces élections se déroulent de manière paisible », affirme-t-il.

Guinée-Vote intègre aussi une fonctionnalité Désinfox, dédiée à la détection des fausses informations et des discours de haine.

« Nous préparons des contre-discours pour déconstruire les fausses informations et contribuer à l’apaisement du climat social durant le processus électoral », explique Baro Condé.

Autre outil clé : le comparateur de programmes, destiné à encourager un vote rationnel.

« Il permet aux citoyens de comparer les projets de société des candidats afin d’éviter un vote fondé sur l’appartenance ethnique ou communautaire », précise-t-il.

Sur les neuf candidats en lice, seuls trois projets de société ont été reçus à ce stade.

« Il s’agit des candidats du Bloc libéral, du FRONDEG et du GMD. Nous restons ouverts à la réception des projets des autres candidats », a-t-il ajouté.

Concernant le financement, le président de l’ABLOGUI est catégorique.

« GuinéeVote n’a bénéficié d’aucun financement direct pour le déploiement des observateurs. Nous fonctionnons sur la base du bénévolat et des compétences internes », a-t-il affirmé.

Toutefois, le développement des outils numériques a été soutenu dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne.

« Le développement de la plateforme a été appuyé par le Fonds d’innovation CiviTech, dans le cadre du projet Digitalize Youth. Mais le déploiement sur le terrain est entièrement porté par notre organisation », conclut Baro Condé.

À travers cette initiative, ABLOGUI entend jouer pleinement sa partition pour des élections crédibles, transparentes et apaisées en Guinée.

N’Fam Siby