Présidentielle : l’ONASUR échange avec une délégation de l’Union européenne

À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le président de l’Observatoire National Autonome de Supervision du Référendum Constitutionnel (ONASUR) a reçu, ce lundi 15 décembre, dans les locaux de l’institution, une délégation de l’Union européenne en République de Guinée. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du scrutin présidentiel.

L’objectif de cette audience était de définir les mécanismes concrets de collaboration entre l’ONASUR et l’Union européenne, afin d’assurer une observation électorale crédible, équilibrée et conforme aux standards internationaux.

À l’issue de la rencontre, Xavier Sticker, ambassadeur délégué de l’Union européenne, a vivement salué la qualité des échanges avec les acteurs impliqués dans le processus d’observation électorale, tout en réaffirmant la volonté de l’UE d’accompagner le processus électoral du début à la fin.

« Nous venons de rendre visite aux membres de l’ONASUR assuré, qui joue un rôle important pour l’observation autonome de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Une élection, c’est un grand moment dans la vie politique d’un pays. Avec cette élection présidentielle de décembre, qui marquera un pas extrêmement important vers l’accomplissement de la transition. Les enjeux, par conséquent, sont importants. Et donc, nous sommes intéressés à ce qu’émergent des élections, un exécutif qui soit pleinement légitime, crédible, et qu’il est d’autant plus que le processus électoral répond à des normes d’intégrité les plus élevées et qu’il soit reconnu comme tel », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, le diplomate européen a insisté sur l’importance accordée à la transparence et à la crédibilité du processus électoral.

« Notre visite d’aujourd’hui témoigne l’importance que nous accordons à l’intégrité du processus électoral, à sa transparence et à sa crédibilité, ce qui est conforté par l’ensemble des missions d’observation, par toutes les parties et par le rôle d’une institution qui peut assurer la supervision des activités de préparation, d’organisation des élections, assurées directement par l’exécutif », a-t-il indiqué.

Prenant la parole à son tour, le président de l’ONASUR, Dr Sékou Koureissy Condé, a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de la délégation de l’Union européenne pour cette visite, tout en rassurant que les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement du scrutin.

« Nous avons salué la signification de cette visite, c’est-à-dire l’intérêt et l’importance que l’Union européenne porte au processus électoral en cours, à la régularité et à la crédibilité de ce processus. En ce qui nous concerne, à quelques jours du scrutin les éléments de vérification, des éléments de contrôle, des dispositions prises sur le terrain, au plan national et international, pour garantir la neutralité, l’égalité de traitement entre les candidats et la sincérité du scrutin », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Sékou Koureissy Condé a formulé l’espoir que cette élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé, marqué par le calme et la sérénité.

« Nous rassurons, en ce qui nous concerne, en tant qu’organes d’Etat chargés de la supervision de cette élection, que toutes les dispositions sont prises en cette phase préparatoire, finale préparatoire, pour que la transparence soit de mise, pour que ces élections soient crédibles et transparentes », a-t-il souligné.

Aminata Camara