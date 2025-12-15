Kouroussa : Dr Demba Mara, devenu indésirable à l’hôpital préfectoral

À peine sorti de la maison centrale de Kankan, où il avait été incarcéré pour des faits de détournement de deniers publics avant d’être condamné avec sursis, le directeur de l’hôpital préfectoral de Kouroussa fait face à une fronde interne. Ce lundi, plusieurs agents de cette structure sanitaire sont descendus dans les rues de la préfecture pour exprimer leur rejet catégorique d’un éventuel retour du médecin à la tête de l’établissement.

Arpentant les principales artères et services administratifs de Kouroussa, les manifestants brandissaient des pancartes aux messages sans équivoque, hostiles à toute réintégration de Dr Demba Mara. Selon eux, sa gestion durant près de deux années aurait été marquée par l’opacité et aurait plongé l’hôpital dans une crise profonde.

Chargé de l’hygiène, le Dr Béa, porte-parole du mouvement, a justifié la position des travailleurs.

« Nous ne disons pas que tout est noir sous Demba Mara. Il est venu le système de digitalisation du service et mais surtout, il a réactivé la construction de l’hôpital. Ce que nous apprécions à juste titre. Nous avons fait presque deux ans pour revendiquer quoique ce soit », a-t-il déclaré d’entrée.

D’après les manifestants, les relations entre le personnel et l’ancien directeur se sont fortement dégradées, rendant toute collaboration désormais impossible, malgré son récent acquittement : « Lorsque vous travaillez avec des gens et qu’il n’y a pas de respect et d’accompagnement et cela pousse le personnel de se désolidariser de vous, cela n’est pas une bonne chose. A plus de trois fois, Demba Mara a tenu des injures publiques envers des pères et mères de familles pendant les staffs. Il a divisé totalement le personnel, créé une injustice sociale. Par ses actes, huit agents contractuels ont été poussés à la démission, six titulaires poussés à la mutation à cause de pression négative et plus de trente stagiaires renvoyés à cause de sa mauvaise foi. Le tissu social est totalement fragilisé et cela est à l’actif de Dr Demba Mara. Les gens travaillent dans le stress », a dénoncé Dr Béa.

Sur le plan financier, la gestion de l’ancien directeur général adjoint de l’hôpital régional de Kankan est également vivement remise en cause.

« Nous saluons le système de digitalisation qu’il a amené, mais nous ne voyons aucun impact sur nous. Au lieu que les retombées de la digitalisation soit pour le personnel, ça devient plutôt contre le personnel, parce que nous ne savons pas où sont orientés sont orientés les recettes, on ne sait pas où sont orientés nos subventions de l’Etat et l’appui des partenaires. Nous avons été surpris également d’apprendre les cas de détournement de biens alors que nous qui sommes, sommes au courant. Nous avons également vu les factures comme quoi, l’hôpital doit plus de six cent à des pharmaciens privés alors que nous n’avons jamais vu ces produits. Au regard de tout cela, nous disons donc non à son retour et nous ne sommes plus disposés à travailler avec lui », a-t-il conclu.

Joint par téléphone, le médecin mis en cause n’avait pas encore réagi à nos sollicitations au moment de la rédaction de cet article.

Michel Yaradouno, depuis Kankan