Présidentielle 2025 : Mamadi Doumbouya écrase la concurrence dans cinq communes du Grand Conakry

La dynamique électorale se confirme en faveur de Mamadi Doumbouya. Au lendemain du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) a poursuivi, ce mardi 30 décembre, la publication des résultats partiels par circonscription. Pour cette deuxième journée, cinq communes stratégiques du Grand Conakry (Matoto, Tombolia, Manéah, Dixinn et Sanoyah) ont livré leurs chiffres, tous largement favorables au candidat du GMD.

Dans la commune de Matoto, Mamadi Doumbouya réalise une performance écrasante. Sur 78 301 suffrages valablement exprimés, il engrange 60 563 voix, soit 77,35 %. Loin derrière, Abdoulaye Yéro Baldé (FRONDEG) obtient 12,8 %, tandis que les autres candidats peinent à dépasser la barre des 3 %. Le taux de participation y est de 61,75 %, confirmant une mobilisation significative de l’électorat.

À Tombolia, le scénario est similaire. Avec 78,49 % des voix (75 177 suffrages), Mamadi Doumbouya s’impose largement. Abdoulaye Yéro Baldé arrive en deuxième position avec 11,28 %, alors que les autres candidats restent marginalisés. Le taux de participation s’élève à 64,69 %, avec plus de 83 % de suffrages valablement exprimés.

Dans la circonscription de Manéah, le candidat du GMD obtient 71,59 % des voix, soit 41 006 suffrages. Abdoulaye Yéro Baldé y réalise son meilleur score relatif avec 17,37 %, mais reste largement distancé. Les autres concurrents se partagent des scores inférieurs à 5 %, confirmant la suprématie de Mamadi Doumbouya dans cette commune.

À Dixinn, Mamadi Doumbouya signe l’un de ses meilleurs scores avec 81,42 % des voix, soit 45 226 suffrages. Abdoulaye Yéro Baldé (FRONDEG) suit avec 10,63 %, loin devant les autres candidats. Le taux de participation atteint 69,59 %, traduisant un fort engouement électoral dans cette commune centrale de la capitale.

Enfin, à Sanoyah, Mamadi Doumbouya confirme sa domination avec 79,75 % des suffrages exprimés. Abdoulaye Yéro Baldé arrive une nouvelle fois en deuxième position avec 9,73 %, tandis que les autres candidats restent sous la barre des 4 %. Le taux de participation y est l’un des plus élevés, à 73,85 %.

Avec ces résultats partiels issus de cinq communes majeures du Grand Conakry, Mamadi Doumbouya consolide une avance confortable sur ses adversaires. En attendant la publication complète des résultats dans les autres circonscriptions du pays, la tendance observée à Conakry confirme une dynamique électorale largement favorable au candidat du GMD, qui s’impose, commune après commune, comme le grand bénéficiaire de ce scrutin présidentiel de 2025.

Aminata Camara