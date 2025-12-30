N’Zérékoré : quand la fièvre des fêtes se heurte à la cherté de la vie

À N’Zérékoré, la fièvre des fêtes de fin d’année se heurte à une réalité économique difficile. Dans un grand marché bondé, parents et commerçants jonglent entre hausse des prix, méventes et inquiétudes face à un avenir incertain.

Dans cette ruée vers les achats, vendeurs et acheteurs, chacun à son niveau, font face à de nombreuses difficultés. Si les clients dénoncent la flambée des prix des vêtements et autres articles de fête, les commerçants, de leur côté, s’inquiètent de la rareté des acheteurs malgré l’affluence.

Rencontrés ce mardi 29 décembre 2025, plusieurs acteurs du marché évoquent une cherté de la vie plus marquée cette année comparativement à l’an dernier, mais aussi une baisse notable du pouvoir d’achat.

C’est le cas de M. Cissé, vendeur de chaussures au grand marché de N’Zérékoré. Selon lui, le manque d’emplois aurait favorisé une prolifération des petits commerçants, compliquant les échanges et la circulation dans le marché.

« Vous voyez même la route, elle est bloquée comme ça, on ne peut même pas passer à pied, ni les véhicules, ni les motos. C’est parce qu’il n’y a pas de travail. S’il y a des sociétés, beaucoup de gens vont partir là-bas, le marché aussi, ça ira », a-t-il estimé.

Contrairement à ce premier intervenant, une dame rencontrée sur place, venue pour la première fois effectuer des achats à N’Zérékoré, constate surtout une hausse des prix. Marie Honomou, venue acheter des vêtements pour ses enfants, se dit surprise par les tarifs pratiqués.

« On a d’abord commencé par l’achat des chaussures, mais on n’a pas encore eu les chaussures, elles sont chères. Je n’ai pas demandé pourquoi c’est ainsi, mais on m’a dit qu’eux aussi n’ont pas le choix, parce qu’ils veulent mettre un peu d’argent dessus comme intérêt », a expliqué Marie Honomou.

Du côté des commerçants, la situation n’est guère reluisante. Certains regrettent même d’avoir investi dans d’importants stocks difficilement écoulables. Facely Mara, vendeur d’habillement, exprime son désarroi.

« Cette année-là, franchement, c’est dur. Parce que les clients qui viennent nous disent qu’ils vont revenir. Pourtant, nous aussi, on est partis prendre du stockage d’habits. Malheureusement, quand on donne les prix, les gens se plaignent. Ça, nous-mêmes, on regrette quand même pourquoi nous avons pris ce lot », s’est-il lamenté.

Cette situation vient s’ajouter aux multiples préoccupations des Guinéens, dans un contexte marqué par l’attente des résultats issus de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré