Stade du 28 Septembre : le Comité olympique dénonce un déguerpissement sans recasement

La reconstruction du Stade du 28 Septembre entre dans une phase sensible. Après des mois d’annonces et de promesses, le ministère des Sports a entamé ce mercredi le déguerpissement des structures installées dans l’enceinte du stade, sans solution de relogement préalable. Une situation qui provoque colère, incompréhension et inquiétude au sein du mouvement sportif guinéen.

Dans le cadre de la modernisation du Stade du 28 Septembre, le ministre des Sports avait demandé à toutes les disciplines et structures occupant les lieux de libérer l’espace. Une décision globalement saluée par les acteurs sportifs, conscients de la nécessité de rendre l’infrastructure opérationnelle et conforme aux standards modernes.

Mais très vite, une question centrale s’est imposée : où iront les autres disciplines et institutions sportives ? Le Comité national olympique et sportif guinéen (CNOSG), le gymnase du 28 Septembre, le Palais des sports ou encore la médecine sportive étaient directement concernés.

Selon plusieurs responsables, le ministre avait alors pris l’engagement de recaser ces structures avant tout déguerpissement. Un engagement resté, à ce jour, lettre morte.

Ce mercredi, la menace est devenue réalité.

Alertée de l’opération en cours, notre rédaction s’est rendue sur les lieux. Sur place, nous avons pu joindre le président du Comité national olympique et sportif guinéen, Ben Daouda Nansoko, visiblement abattu.

« Nous avons appris la nouvelle au même titre que vous. Quand je suis arrivé, j’ai effectivement constaté les faits. C’est un sentiment de tristesse et de désolation, vu tout ce que nous avons eu à nous dire avec le ministre. Nous n’avons jamais refusé de quitter les lieux. Nous avons simplement demandé à être recasés. Une promesse avait été faite à cet effet. Malheureusement, sans qu’elle soit tenue, notre mur est déjà tombé », déplore-t-il.

Le président du CNOSG rappelle que le Stade du 28 Septembre n’est pas exclusivement destiné au football.

« Je rappelle que le stade est omnisports. Il n’appartient pas uniquement au football, mais à l’ensemble des disciplines qui y sont logées. On ne peut pas, du jour au lendemain, le transformer en un stade exclusivement de football », insiste-t-il.

Plus grave encore, selon lui, les autorités sportives concernées peinent à obtenir des explications.

« Depuis, nous appelons le ministre, il ne prend pas les appels. Pire, son secrétaire général, qui pilote cette opération, nous dit qu’il n’est personnellement pas informé de ce qui se passe », affirme Ben Daouda Nansoko.

Face à cette situation, le CNOSG brandit désormais la menace d’un recours juridique.

« Nous demandons au ministre de ne pas nous pousser vers le contentieux, car nous sommes dans notre plein droit. Les préparatifs des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ont déjà commencé. Nous devons recevoir une délégation dans ce cadre. Où allons-nous les accueillir aujourd’hui ? Nulle part », a-t-il dénoncé.

Dans un ultime appel, le président du Comité olympique interpelle le sommet de l’État.

« Je demande au Président de la République, premier sportif guinéen, de nous venir en aide le plus rapidement possible afin de sortir de cette situation », lance-t-il.

Désormais, de nombreuses interrogations demeurent : que deviendront les structures de l’État installées dans l’enceinte du stade ? Pourquoi aucune solution de recasement n’a-t-elle été prévue pour des institutions aussi symboliques que le Comité national olympique ? Où est l’urgence à agir sans concertation ni alternative ?

Autant de questions qui restent, pour l’instant, sans réponse.

Lonceny Camara