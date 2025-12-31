« Libérer Aliou Bah serait un acte de grandeur » : l’appel du MoDeL pour 2026

À l’occasion du Nouvel An 2026, le vice-président du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), Abdoulaye Amie Soumah, a livré une adresse empreinte de gravité et d’espérance, marquée par un appel à l’apaisement national et à la libération d’Aliou Bah, détenu depuis décembre 2024.

Lisez !

Chers compatriotes,

Chers militants et sympathisants du Mouvement Démocratique Libéral,

Chers amis de la Guinée,

À l’aube de cette nouvelle année 2026, je m’adresse à vous avec humilité, gravité et espérance.

L’année qui s’achève a été, pour notre pays, une année d’épreuves, de questionnements, mais aussi de résistance morale. Elle a été marquée, pour le MoDeL et pour de nombreux Guinéens, par une douleur profonde : l’incarcération, depuis le 26 décembre 2024, de notre président, Aliou Bah.

En ce moment de transition entre deux années, permettez-moi d’abord de vous adresser mes vœux les plus sincères :

vœux de paix,

vœux de santé,

vœux de courage,

vœux de lucidité collective pour notre chère Guinée.

L’histoire nous enseigne que les nations ne se construisent pas dans la crispation, mais dans la sagesse.

Elles ne se renforcent pas par la peur, mais par la confiance.

Elles ne s’élèvent pas par l’exclusion, mais par le dialogue.

Le MoDeL, fidèle à ses valeurs, réaffirme en ce début d’année son engagement en faveur de l’apaisement, du respect des institutions et de la non-violence.

Notre combat n’a jamais été un combat contre quelqu’un, mais un combat pour quelque chose :

pour la justice,

pour la démocratie,

pour la dignité humaine.

À nos militants, à nos sympathisants, à tous ceux qui doutent parfois mais n’abandonnent pas, je veux dire ceci avec force et sérénité : restez debout.

La résilience n’est pas une faiblesse.

C’est une force silencieuse.

C’est la capacité de continuer à croire lorsque l’épreuve tente d’éteindre l’espérance.

Le MoDeL continue son chemin.

Ses structures tiennent.

Ses valeurs demeurent intactes.

Son projet pour la Guinée reste vivant.

Je tiens, au nom du parti, à exprimer notre profonde gratitude :

aux avocats, pour leur professionnalisme, leur engagement et leur patience ;

aux soutiens, en Guinée comme dans la diaspora, pour leur solidarité constante ;

à toutes celles et tous ceux qui, sans bruit, ont choisi la dignité plutôt que l’invective.

Votre engagement est une source de courage et un rappel que la Guinée compte encore de nombreuses consciences éveillées.

En ce début d’année 2026, nous adressons un message respectueux aux autorités actuelles de notre pays.

L’histoire offre parfois des moments rares, où un acte de sagesse peut changer le cours des choses.

Libérer Aliou Bah serait un tel acte.

Ce ne serait pas un signe de faiblesse.

Ce serait un geste de grandeur.

Un acte d’humanisme.

Un pas décisif vers l’apaisement national.

La Guinée a besoin de rassembler ses forces, non de les opposer.

Elle a besoin de toutes ses intelligences, de toutes ses énergies, de toutes ses voix pacifiques.

Chers compatriotes,

Nous abordons 2026 avec une conviction profonde : l’avenir se construit dans la responsabilité et l’espérance.

Que cette nouvelle année soit celle :

du dialogue plutôt que de la confrontation,

de la justice plutôt que de la rancœur,

de la paix durable plutôt que des victoires éphémères.

Au nom du Mouvement Démocratique Libéral, je vous souhaite une année 2026 éclairée par la sagesse, portée par la solidarité et guidée par l’amour de la Guinée.

Que Dieu bénisse la Guinée.

Que Dieu protège son peuple.

Que 2026 soit une année d’apaisement et de renouveau.

Abdoulaye Amie Soumah

Vice-président du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL)