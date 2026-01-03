ledjely
Coup de force américain au Venezuela : Nicolas Maduro capturé (Trump)

Par LEDJELY.COM

La capitale vénézuélienne s’est réveillée dans la stupeur. Vers 2 heures du matin, de violentes explosions ont secoué Caracas, tandis que des hélicoptères de combat survolaient à basse altitude plusieurs quartiers stratégiques de la ville. Une opération éclair, menée dans le plus grand secret, qui s’est soldée par l’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse.

Quelques instants après ces événements spectaculaires, le président américain Donald Trump a officiellement confirmé l’opération. Selon ses déclarations, l’intervention a été conduite par les forces spéciales des États-Unis, mettant un terme brutal au pouvoir du dirigeant vénézuélien.

Dans un message publié sur son réseau social, le président americain a annoncé la capture du président Venezuelien en ces termes :

« Les États-Unis d’Amérique ont mené avec succès une opération de grande ampleur contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, lequel a été, avec son épouse, capturé et transporté hors du pays », a-t-il ecrit, avant d’annoncer la tenue prochaine d’une conférence de presse consacrée à la situation au Venezuela.

Si les autorités vénézuéliennes ne se sont pas encore exprimées officiellement, l’opération soulève de lourdes interrogations sur le plan du droit international, de la souveraineté des États et des conséquences géopolitiques pour l’Amérique latine.

En attendant davantage de précisions, Caracas reste sous haute tension, tandis que le monde retient son souffle face à une intervention américaine aux répercussions potentiellement majeures.

