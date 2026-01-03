Éducation : un protocole d’accord signé entre l’intersyndicale et le gouvernement

Le système éducatif guinéen souffle un ouf de soulagement. Au terme de négociations entamées en novembre dernier, le Gouvernement et l’Intersyndicale de l’éducation (FSPE, SLECG et SNE) ont signé, ce 3 janvier 2026, un protocole d’accord crucial. Ce texte met fin à des mois d’incertitude en actant des revalorisations financières et des régularisations administratives attendues.

L’un des acquis majeurs concerne la revalorisation des primes. Selon les termes de l’accord, la prime de préparation et la prime de craie mensuelle passeront chacune de leur montant initial à 500 000 GNF, suivant un calendrier échelonné : 300 000 GNF à compter du mois de février 2026 et 500 000 GNF à compter du mois de juillet 2026. La prime de documentation annuelle subit également une hausse spectaculaire, passant de 300 000 GNF à 1 500 000 GNF.

Le document apporte aussi des réponses précises à la détresse de nombreux agents. Concernant les blocages financiers, les parties conviennent de mettre en place une Commission bipartite pour examiner les dossiers des agents bloqués afin de procéder au déblocage des cas justifiés en fin janvier 2026. Parallèlement, le volet des carrières n’a pas été occulté : Le gouvernement s’engage à prendre en charge dès janvier 2026 les Arrêtés de reclassement des enseignants admis aux examens professionnels, session 2017.

La question sensible des enseignants contractuels a également trouvé un début de résolution. L’accord stipule que la situation des enseignants ayant obtenu la moyenne à l’évaluation pratique de classe sera mise en priorité au prochain engagement. Pour les contractuels de la zone spéciale de Conakry, les signataires les invitent à se préparer pour les prochains concours pour lesquels ils seront prioritaires à l’enregistrement.

Enfin, sur le plan des indemnités de vie courante, les enseignants bénéficieront d’une mise à jour de leurs revenus pour le logement et le transport. Les parties se sont accordées sur un paiement échelonné qui prévoit notamment, à la fin mai 2026, le versement de 150 000 GNF sur l’indemnité de logement et 100 000 GNF sur l’indemnité de transport.

Ce protocole, signé par les représentants du gouvernement et les leaders syndicaux tels qu’Aboubacar Soumah, Kadiatou Bah, Michel Pépé Balamou et Gassimou Barry, suspend désormais le processus de négociation jusqu’à la signature finale du statut particulier de l’enseignement.

Thierno Amadou Diallo