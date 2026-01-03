CAN 2025 : le Mali et le Sénégal valident leur billet pour un quart explosif

La Coupe d’Afrique des nations 2025 tient déjà l’une de ses affiches les plus attendues. Vainqueurs ce samedi de leurs huitièmes de finale respectifs, le Mali et le Sénégal se retrouvent en quarts de finale pour un duel ouest-africain qui promet des étincelles.

À Casablanca, les Aigles du Mali ont arraché leur qualification au terme d’un match haletant face à la Tunisie. Dans un stade largement acquis à la cause des Aigles de Carthage, l’intensité est au rendez-vous dès les premières minutes. Les deux équipes proposent un jeu engagé, parfois à la limite, comme en témoignent les quatre cartons jaunes distribués avant la demi-heure de jeu.

À la 26ᵉ minute, le tournant du match intervient : Koulibaly est expulsé après une faute appuyée sur son adversaire, laissant le Mali en infériorité numérique pour le reste de la rencontre. Malgré cet avantage, la Tunisie peine à se montrer réellement dangereuse. À la pause, le score reste vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, les Maliens font preuve d’une remarquable solidarité. Réorganisés, ils équilibrent les débats et se créent même des occasions, à l’image de cette opportunité manquée par Néné Dorgeles. Le temps s’écoule et la tension monte.

Dans les dernières minutes du temps réglementaire, le suspense atteint son paroxysme. Djigui Diarra sauve d’abord les siens sur un coup de pied arrêté, avant qu’une mésentente dans la défense malienne ne profite à la Tunisie, qui ouvre le score à la 88ᵉ minute (1-0). Dos au mur, le Mali jette ses dernières forces dans la bataille en lançant El Bilal Touré. Dans le temps additionnel, une main tunisienne dans la surface offre un penalty aux Aigles. Sinayoko ne tremble pas et égalise (1-1), envoyant les deux équipes en prolongation.

Les trente minutes supplémentaires ne permettent pas de départager les deux formations. Il faut alors recourir à la séance des tirs au but. Plus réalistes et portés par un Djigui Diarra décisif, les Maliens s’imposent 3-2 et décrochent leur billet pour les quarts de finale, où les attend le Sénégal.

Plus tôt dans la journée, les Lions de la Teranga ont également validé leur qualification au terme d’un match renversant face au Soudan. Surpris dès la 6ᵉ minute, les champions d’Afrique réagissent rapidement. Pape Alassane N’Diaye remet les pendules à l’heure avant de donner l’avantage au Sénégal juste avant la pause (2-1).

En seconde période, le Sénégal maîtrise globalement les débats, malgré quelques frayeurs défensives. Les changements opérés par le sélectionneur s’avèrent payants. Entré en jeu, le jeune Parisien Ibrahim N’Diaye scelle définitivement la victoire en inscrivant le troisième but, libérant tout un peuple et confirmant les ambitions sénégalaises dans cette CAN 2025.

Le rendez-vous est désormais pris : Mali-Sénégal, un quart de finale aux allures de finale avant l’heure.

Lonceny Camara