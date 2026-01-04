ledjely
Guinée : les États-Unis saluent la victoire de Mamadi Doumbouya

A la suite de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, ce dimanche 4 janvier 2026, la réaction de la communauté internationale ne s’est pas fait attendre. Les États-Unis, à travers leur représentation diplomatique en Guinée, ont officiellement félicité le président Mamadi Doumbouya pour sa victoire dès le premier tour du scrutin.

Dans un message rendu public, la diplomatie américaine a salué l’issue du processus électoral et exprimé sa volonté de poursuivre et d’approfondir la coopération entre Conakry et Washington.

« Les États-Unis félicitent le président élu Mamadi Doumbouya pour son élection à la présidence de la République de Guinée. Nous nous réjouissons à l’opportunité de consolider davantage nos relations bilatérales et de promouvoir la prospérité économique ainsi que la stabilité, au bénéfice de nos deux peuples », a indiqué la représentation diplomatique des États-Unis en Guinée.

Cette prise de position américaine intervient quelques heures seulement après l’annonce officielle des résultats par la Cour suprême, consacrant l’élection du président Mamadi Doumbouya dès le premier tour avec plus de 86% des voix.

