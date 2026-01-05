Immigration et aides sociales aux USA : la Guinée au 8ᵉ rang mondial selon Trump

Les données publiées par Donald Trump sur Truth Social révèlent un chiffre surprenant : 65,8 % des Guinéens vivant aux États-Unis bénéficieraient d’aides sociales, plaçant la Guinée au 8ᵉ rang mondial et au troisième rang africain. Un classement qui suscite interrogations et polémiques sur la réalité du recours aux prestations sociales parmi les immigrés.

Dans un post relayé sur Truth Social, Donald Trump a partagé des statistiques ventilant les taux de bénéficiaires d’aides sociales parmi les immigrés aux États-Unis selon leur pays d’origine. Le classement mondial met en lumière des disparités importantes : le Bhoutan arrive en tête avec 81,4 % de ses ressortissants bénéficiaires, suivi du Yémen du Nord (75,2 %) et de la Somalie (71,9 %).

La Guinée se distingue dans ce classement en occupant la 8ᵉ place mondiale et le troisième rang africain, derrière la Somalie et le Congo (66,0 %). Ces chiffres ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans les cercles politiques, certains dénonçant une généralisation hâtive, d’autres pointant du doigt les défis socio-économiques des communautés immigrées.

Cependant ces données doivent être interprétées avec prudence, car elles ne reflètent pas nécessairement la situation économique ou l’intégration des ressortissants dans la société américaine. Les critères de calcul et les sources exactes des chiffres de Trump n’ont pas été publiés, laissant place à des interrogations sur leur fiabilité et leur contexte.