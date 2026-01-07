Guinée : Mamadi Doumbouya trace les contours de son septennat

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a fait ce mardi sa première apparition publique depuis la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, qui l’a porté à la tête de l’État pour un mandat de sept ans.

Cette sortie officielle est intervenue à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des membres du Gouvernement, conduite par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah, en présence des principaux responsables du cabinet présidentiel.

Vêtus de blanc, les ministres ont adressé au Chef de l’État leurs vœux de santé, de réussite et de prospérité, tout en le félicitant pour son élection. Ils ont réaffirmé leur engagement à servir la Guinée avec loyauté et responsabilité, dans le respect des valeurs républicaines.

En réponse, le Président Mamadi Doumbouya a souhaité une bonne et heureuse année à l’ensemble du Gouvernement, soulignant que l’année 2026, première de son mandat, sera placée sous le signe du travail, de la rigueur, de l’unité et de l’espoir, au service du peuple guinéen.

