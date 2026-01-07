Taouyah : une grande partie de la plage Rogbané en cendres, un jeune tué

Un incendie d’origine inconnue a ravagé, tôt ce mercredi 7 janvier, une grande partie de la plage Rogbané, située dans la commune de Ratoma. Le drame a coûté la vie à un jeune propriétaire de stand, et une vingtaine d’autres ont été détruits.

Selon les premières informations recueillies sur place, le sinistre s’est déclenché aux alentours de 5 heures du matin. La victime, identifiée comme Thierno, était propriétaire d’un des stands incendiés.

Presque en larmes, Marie Louise Touré, propriétaire d’un stand, raconte, la voix brisée par l’émotion, comment elle a appris la nouvelle.

« Je l’ai appris ce matin parce que je ne suis pas venue ici hier. D’habitude, je suis là tous les jours, mais hier j’ai décidé de ne pas venir et ce matin les gens m’appelaient pour me dire de venir à la plage, qu’il y a eu un incendie. Pour moi, c’était un petit truc. Arrivée sur les lieux, je ne trouve absolument plus rien sur notre stand, on a absolument tout perdu. Je ne sais pas du tout comment le feu s’est déclaré, mais on m’a fait savoir que ça a commencé à l’entrée et ça a progressé jusqu’à notre stand ici. Mais d’où c’est parti, je n’ai aucune idée pour l’instant, moi-même je cherche à savoir qu’est-ce qu’il s’est réellement passé en fait », a-t-elle déploré.

S’agissant des pertes, il est impossible pour cette sinistrée d’en chiffrer le montant.

« On ne peut pas estimer tout ce qu’on a investi ici en temps, en argent et en énergie, c’est impossible. Mais c’est un projet qui nous tenait vraiment à cœur et qui mettait à l’abri beaucoup de jeunes qui travaillaient ici, donc je souhaite que justice soit faite, c’est tout ce que je demande à l’État », a-t-elle sollicité.

Alerté par la situation, le président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma, Ahmed Sekou Traoré, s’est rendu immédiatement sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

« Cet incendie s’est déclaré, selon les dernières informations, à 5 heures et depuis là, nous venons de constater qu’il y a eu un incendie assez grave, parce qu’il y a eu une perte en vie humaine, une personne. Et nous déplorons ce qui est arrivé, mais vous comprendrez que c’est une mauvaise organisation. Nous avons déjà, avec les services compétents, lancé l’enquête, avec les services de recherche, pour que nous sachions effectivement l’origine de ce problème, ce que nous venons de constater. Nous présentons nos condoléances les plus sincères. Et nous sommes très désolés pour ce qui est arrivé. Mais je crois que ce sera le moment pour nous de réorganiser pour que nous ne fassions pas ce que nous ne souhaitons pas », a soutenu Ahmed Sekou Traoré.

Le président de la délégation spéciale a annoncé la fermeture temporaire de la plage afin de permettre aux enquêteurs de mener leurs recherches dans des conditions optimales.

« Ce qui est urgent maintenant, c’est de fermer la plage. Hermétiquement, permettre aux enquêteurs de faire des recherches dans les normes, mais aussi éviter que d’autres, comme vous savez, viennent encore s’installer ou tentent de faire d’autres choses. Il peut y avoir des suspicions de part et d’autre. Mais quand tu n’es pas compétent en la matière, tu ne peux pas te déterminer », a-t-il indiqué.

La plage Rogbané, qui était le refuge de nombreux jeunes et le symbole d’un petit commerce familial, n’est plus que fumée et cendres. Pour les survivants et les familles, il ne reste que la douleur, l’incompréhension et un cri silencieux : que justice soit faite…

Aminata Camara