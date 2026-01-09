Gueckédou en mode décharge à ciel ouvert : le nouveau préfet sort du silence

Après sa prise de fonction le 12 décembre dernier comme préfet de Guéckédou, le contrôleur général de police Kandja Mara a rencontré cet après-midi plusieurs acteurs socio-professionnels de la ville. Au cœur des échanges : l’insalubrité, le stationnement anarchique et l’occupation fantaisiste de la voirie par les commerçants.

Entouré de son cabinet, de la présidente de la délégation, ainsi que des responsables de la police et de la gendarmerie, le préfet a échangé avec les représentants du syndicat des transports et de la mécanique générale (CNTG), du syndicat des taxi-motos, des sages, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des communautés, des femmes et des membres de la chambre préfectorale du commerce.

Face à ces acteurs, Kandja Mara a déploré l’état de la ville .

« Nous sommes venus à Guéckédou pour travailler pour le bien-être de la population. Mais le constat montre que la ville manque de propreté et cela peut être source de maladies. Il faut que nous rendions la ville propre en procédant à l’assainissement », a-t-il souligné.

Abordant la question du stationnement anarchique et de l’occupation illégale des voiries, le préfet a été ferme .

« Il faut mettre de l’ordre dans la circulation. Et les taxi-motos et les automobilistes, on stationne ça et là. Cela peut provoquer des accidents. Vous syndicats, on vous a appelé pour faire des propositions concrètes afin d’ordonner la circulation et prévenir les accidents. La chambre du commerce, vous vous êtes associés à cette rencontre pour sensibiliser vos commerçants à libérer les emprises de la route. Si cela continue, nous allons ordonner à la gendarmerie routière et à la police routière de faire appliquer les décisions qui seront prises lors de cette rencontre », a averti Kandja Mara.

Avant de clore la réunion, les participants ont adopté plusieurs mesures : identifier tous les sites d’ordures, sensibiliser la population à leur gestion, choisir un jour hebdomadaire pour l’assainissement, installer des poubelles publiques, dégager les emprises de la voirie, former les conducteurs de taxi-moto au code de la route, identifier les structures de taxi-moto, aménager des espaces de stationnement pour les motards et interdire la conduite sans permis. L’application de ces décisions devrait mettre un terme aux principaux fléaux affectant la ville de Guéckédou.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano