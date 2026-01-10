Distribution des MILDA à Kankan : quand la solidarité vire au contentieux

La campagne de distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) connaît un sérieux rebondissement dans la préfecture de Kankan. L’ONG AGIL, chargée de la mise en œuvre de l’opération dans la région, a déposé une plainte pour abus de confiance contre plusieurs chefs de quartiers de la commune urbaine. En réaction, ces derniers annoncent à leur tour des poursuites judiciaires pour vol et diffamation.

Au cœur de cette controverse qui secoue le Nabaya : la gestion des moustiquaires non distribuées à la fin de la campagne. Après plusieurs semaines de discussions infructueuses entre l’ONG AGIL et certains responsables locaux, notamment sur l’acheminement des MILDA restantes vers les structures sanitaires des quartiers concernés, la tension est montée d’un cran. Selon nos informations, cinq chefs de quartiers et quatorze chefs de secteurs ont été convoqués ce matin à la mairie avant d’être entendus par des officiers de police judiciaire (OPJ).

Au nom de ses collègues, Kabinet Souaré, chef du quartier Bordo SOS, rejette catégoriquement les accusations portées contre eux. Il pointe du doigt une mauvaise organisation de la campagne et annonce une riposte judiciaire.

« Nous avons reçu une plainte de la police. Nous disposons de preuves contre ceux qui nous accusent de vol et de tous les maux. Dans les prochains jours, nous allons produire un rapport succinct à déposer auprès des OPJ », a-t-il déclaré.

Selon lui, la durée de la campagne aurait été écourtée, privant une grande partie de la population des moustiquaires.

« Si les partenaires avaient prévu cinq jours d’activités, à Kankan, tout s’est déroulé en seulement deux jours. Des secteurs entiers ont été oubliés. Aucun chef de secteur n’a été impliqué dans le processus », affirme-t-il.

Le chef de quartier estime que moins de 15 % de la population de Kankan aurait effectivement reçu des MILDA, alors que les besoins demeurent urgents.

« On nous demande de ramener les MILDA restantes dans les centres de santé alors que nos populations continuent de souffrir. Nous allons porter plainte contre cette ONG pour vol et diffamation », promet-il.

Du côté de l’ONG AGIL, le discours se veut plus mesuré. Sékou Kaissa Cissé, chef d’agence de l’organisation à Kankan, affirme avoir multiplié les démarches auprès des autorités locales et des chefs de quartiers pour un règlement à l’amiable, sans succès.

« S’il existe des preuves impliquant un membre du personnel de l’ONG, qu’elles soient présentées devant les juridictions compétentes. Aucun agent d’AGIL ne doit être mêlé à une utilisation frauduleuse des MILDA », a-t-il assuré.

Il précise que ces moustiquaires sont exclusivement destinées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, et que leur gestion finale relève des structures sanitaires.

« Notre objectif est clair : que les MILDA restantes soient acheminées vers les centres de santé. AGIL ne les gère pas pour son propre compte, elles sont destinées aux structures sanitaires », a-t-il conclu, se disant prêt à répondre à toute convocation judiciaire.

Déjà, certains chefs de quartiers cités dans cette affaire commencent à restituer les quantités de moustiquaires en leur possession, alors que ce dossier aux allures rocambolesques prend désormais une tournure judiciaire.

Michel Yaradouno, depuis Kankan