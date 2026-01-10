Égypte – Côte d’Ivoire : Salah et les siens éteignent les champions d’Afrique

Dans un stade comble et électrique, garni de stars sur la pelouse, l’Égypte et la Côte d’Ivoire ont offert un quart de finale spectaculaire lors de la CAN Maroc 2025. Mais ce choc tant attendu a rapidement tourné à l’avantage des Pharaons, cliniques et d’un réalisme glaçant.

Dès la 4ᵉ minute, une glissade malheureuse de Kossounou profite à Omar Marmoush, qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score (1-0). Coup de froid dans les tribunes ivoiriennes.

Touchés mais pas abattus, les Éléphants réagissent. Diomandé, très remuant sur son couloir, dépose un centre millimétré pour Amad Diallo dans la surface. Son tir est toutefois contré in extremis. Quelle occasion manquée !

L’Égypte, sûre de sa force collective, choisit alors de gérer et de frapper au bon moment. Sur un coup de pied arrêté, Mohamed Salah dépose le ballon sur la tête de Rami Rabia, qui double la mise à la 31ᵉ minute (2-0).

Dos au mur, la Côte d’Ivoire pousse avant la pause et est récompensée. Sur un corner de Diomandé, Kossounou dévie de la tête, provoquant un but contre son camp de la défense égyptienne. Les Ivoiriens reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’espoir ivoirien est rapidement douché. Sur un bijou de passe d’Achour, Mohamed Salah, d’un extérieur du pied plein de classe, inscrit le 3-1 à la 52ᵉ minute.

Mais les champions d’Afrique refusent de capituler. À la 73ᵉ minute, sur corner, Krasso remet pour Sangaré. El Shenawy repousse, mais Doué surgit et réduit l’écart (3-2). Le suspense est relancé.

Emerse Faé joue alors le tout pour le tout, lançant Zoumana Touré et Seko Fofana. Les Éléphants poussent jusqu’au bout, mais le temps additionnel s’écoule sous les regards impuissants des tenants du titre. Score final : 3-2 pour l’Égypte.

Plus tôt, le Nigeria a écarté l’Algérie au terme d’un match globalement maîtrisé par le vice-champion d’Afrique. Après une première période équilibrée, les Super Eagles accélèrent dès la reprise. Victor Osimhen ouvre le score à la 47ᵉ minute, avant de se muer en passeur décisif dix minutes plus tard pour Akor Adams (57ᵉ). Une victoire nette, malgré la blessure du capitaine Wilfred Ndidi.

Lonceny Camara