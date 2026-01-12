ledjely
AFRIMA 2025 : Manamba Kanté sacrée reine de la pop africaine

La Guinée fait encore parler d’elle sur la scène musicale africaine. Manamba Kanté a été distinguée comme Meilleure artiste africaine de pop aux prestigieux All Africa Music Awards (AFRIMA), organisés au Nigeria.

Cette victoire souligne le talent d’une artiste qui a su créer un univers unique, mêlant rythmes pop modernes et influences culturelles africaines, soutenu par une voix singulière et une identité artistique forte.

En remportant ce prix très convoité, Manamba Kanté affirme sa présence sur le continent et ouvre de nouvelles opportunités pour faire voyager sa musique au-delà de ses frontières, illustrant le dynamisme de la musique guinéenne et l’essor des voix féminines dans la pop africaine.

