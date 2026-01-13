CAN : le faux marabout de la victoire malienne rattrapé par la défaite et la justice

Il promettait le sacre, il a récolté des millions. La chute a été brutale. Un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux a été arrêté ce week-end au Mali pour escroquerie, après avoir promis la victoire des Aigles à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en échange de donations. Le bilan est lourd : plus de 22 millions de francs CFA encaissés (33 500 €) auprès des supporters maliens… et une élimination en quart de finale.

Connu sous le nom de Sinayogo, l’homme avait bâti sa notoriété en ligne en affirmant détenir des pouvoirs mystiques capables de conduire la sélection malienne jusqu’au trophée continental. En contrepartie, il sollicitait des contributions financières auprès de supporters convaincus. Mais vendredi, le rêve s’est effondré face au Sénégal, vainqueur du Mali (1-0) et bourreau des promesses numériques.

Après la défaite, la colère est montée d’un cran. Une foule furieuse s’est rendue au domicile du faux marabout, obligeant la police à intervenir en urgence pour l’exfiltrer. Il a finalement été interpellé samedi et placé en détention à la brigade de lutte contre la cybercriminalité, selon des sources locales.

« Le charlatanisme est puni par la loi au Mali », a rappelé un responsable du service de lutte contre la cybercriminalité à l’AFP, soulignant toutefois la difficulté d’agir plus tôt, tant que la sélection était encore en course, « dans la ferveur de la CAN ».

Ironie du sort, Sinayogo n’était pas initialement connu pour des pratiques mystiques. Ancien activiste politique, il se serait autoproclamé marabout « du jour au lendemain », profitant de l’engouement populaire autour de la CAN pour faire fortune, selon un créateur de contenus proche de lui.

Siby