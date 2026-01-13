Morgue d’Ignace Deen : la famille de Claude Pivi toujours suspendue à la restitution du corps

L’attente se prolonge à la morgue de l’hôpital Ignace Deen. Annoncée pour ce mardi 13 janvier 2026, la restitution du corps du colonel Claude Pivi, ancien ministre chargé de la Sécurité présidentielle sous le régime de Moussa Dadis Camara, tarde toujours à se concrétiser. Décédé dans la nuit du mardi 6 janvier 2026, l’ex-officier, plus connu sous le surnom de Coplan, reste au cœur d’une procédure.

Selon une source judiciaire, la remise du corps à la famille était prévue ce mardi, sauf changement de dernière minute. Après plusieurs jours d’attente, l’avocat du défunt, Me Abdourahmane Dabo, s’est exprimé devant la presse depuis la morgue d’Ignace Deen. Il a d’abord présenté ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu’au peuple de Guinée, avant de revenir sur l’autopsie ordonnée par les autorités judiciaires.

« Aujourd’hui, nous sommes réunis ce matin à la morgue d’Ignace Deen pour la restitution de son corps à sa famille. Vous n’êtes pas sans savoir qu’après le décès, il a été décidé de faire l’autopsie pour faire cesser les spéculations, pour savoir exactement quelles sont les causes réelles de son décès. Et effectivement, quand les synthèses ou les conclusions de cette autopsie ont été rendues disponibles, nous nous sommes rendus au parquet général, dans le bureau de M. le procureur général, pour pouvoir passer en peine et fin tout ce qui s’est passé dans cette affaire. Il a été conclu que notre client est décédé par suite de maladie, notamment ce qui a été évoqué dans le communiqué du parquet général, détaillé par les techniciens », a déclaré Me Abdourahmane Dabo.

Face aux doutes exprimés dans l’opinion sur la crédibilité des conclusions médicales, l’avocat a tenu à défendre le travail de la médecine légale. « Nous sommes des professionnels, des personnes assermentées (…) Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que les professionnels de médecine légale ont effectué comme travail », a-t-il affirmé, appelant à la retenue et au respect des procédures.

Concernant les honneurs militaires dus au rang du défunt, Me Dabo a précisé que les autorités judiciaires ont demandé d’attendre l’intervention des forces de défense et de sécurité pour la prise en charge du corps en direction de la morgue de l’hôpital sino-guinéen, où les honneurs devraient être rendus.

Au moment de la mise en ligne de cet article, proches, journalistes et curieux étaient toujours présents sur les lieux, dans l’attente de la restitution effective du corps. Un proche de la famille, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a évoqué un problème de cercueil et mis en garde la presse contre toute prise d’images lors de la sortie du corps, sous peine de poursuites judiciaires.

Malgré les déclarations officielles et la présence de l’avocat, aucune autorité n’était encore arrivée sur place. Le corps du colonel Claude Pivi n’avait toujours pas été remis à sa famille.

A noter que, le 31 juillet 2024, l’ancien officier Claude Pivi a été jugé coupable de crimes contre l’humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 25 ans.

Affaire à suivre.

Aminata Camara