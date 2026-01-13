Décès de Claude Pivi : la restitution du corps finalement reportée à mercredi

L’attente se prolonge pour la famille de Claude Pivi. Annoncée pour ce mardi 13 janvier, la restitution du corps de l’ancien ministre chargé de la Sécurité présidentielle n’a finalement pas eu lieu à la morgue de l’hôpital Ignace Deen. Après plusieurs heures d’attente sur place, la famille a été informée d’un nouveau report.

Selon les informations recueillies, le corps de Claude Pivi sera désormais remis à ses proches ce mercredi 14 janvier 2026. L’annonce a été faite sur les lieux un parent se présentant comme son frère aîné, qui assure la coordination des démarches familiales. Celui-ci a indiqué que la décision émane directement du parquet.

« Je suis le frère aîné de Pivi, c’est moi qui coordonne tout, donc nous avons joint le procureur général. Il nous a informé que finalement le corps nous sera restitué demain mercredi », a-t-il déclaré à la presse.

Pour rappel, Claude Pivi est décédé le 6 janvier 2026 à l’hôpital du camp Almamy Samory Touré, des suites d’une maladie. Depuis l’annonce de sa mort, les procédures entourant la restitution de sa dépouille suscitent attente et interrogations au sein de la famille et de l’opinion publique.

