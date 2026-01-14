CAN 2025 : le Sénégal terrasse l’Égypte et file en finale

Le stade de Tanger a été le théâtre, ce mardi soir, du premier grand choc des demi-finales de la CAN Maroc 2025. Une affiche de prestige aux allures de revanche : Sénégal–Égypte, remake de la finale de la CAN 2021 disputée au Cameroun. D’un côté, les Lions de la Teranga, portés par leurs ambitions ; de l’autre, des Pharaons revanchards emmenés par Mohamed Salah, face à son ami et ancien coéquipier à Liverpool, Sadio Mané qui a porté l’équipe du Sénégal.

Dès l’entame, le Sénégal impose son rythme et confisque le ballon. L’Égypte, bien regroupée, résiste et procède par contres. La première alerte survient à la 19ᵉ minute, avec une frappe de Nicolas Jackson, sans conséquence. Coup dur pour les champions d’Afrique : Kalidou Koulibaly se blesse et quitte la pelouse à la 22ᵉ minute, remplacé par Abdou Diallo Sarr. La tension monte d’un cran, jusqu’à une altercation entre les deux bancs à la 40ᵉ minute. À la pause, le score reste vierge : 0-0.

Au retour des vestiaires, Lamine Camara fait son entrée à la place d’Habib Diarra, apportant davantage de maîtrise au milieu. Le jeune milieu sénégalais se distingue rapidement : à la 56ᵉ minute, il tente une lourde frappe captée par Mohamed El Shenawy. Peu à peu, la pression sénégalaise s’intensifie et l’Égypte recule.

La délivrance intervient à la 77ᵉ minute. Sur un tir contré de Lamine Camara, Sadio Mané récupère le ballon et déclenche une frappe puissante qui laisse El Shenawy sans réaction : 1-0. Un but de classe mondiale, à l’image du capitaine sénégalais.

Dans les dernières minutes, l’Égypte pousse pour égaliser, mais le Sénégal fait preuve de solidité et d’expérience pour préserver son avantage, malgré cinq minutes de temps additionnel.

Le Sénégal s’impose au terme d’un match intense et décroche son billet pour la finale de la CAN 2025.

Lonceny Camara