Les États-Unis suspendent les visas pour 75 pays, la Guinée concernée

Les États-Unis durcissent leur politique migratoire. Le département d’État américain a décidé de suspendre le traitement des visas d’immigrant pour les ressortissants de 75 pays, parmi lesquels figure la Guinée. Une mesure radicale visant, selon Washington, à empêcher l’entrée de personnes susceptibles de devenir une charge pour les finances publiques américaines.

Selon une note interne du département d’État consultée par Fox News Digital, les agents consulaires ont reçu l’instruction de refuser systématiquement certains visas, conformément à la loi en vigueur, pendant qu’une réévaluation complète des procédures de sélection et de vérification est en cours.

La suspension doit entrer en vigueur à partir du 21 janvier et s’appliquera pour une durée indéterminée, le temps que le ministère ajuste ses mécanismes de contrôle. Les pays concernés couvrent plusieurs régions du monde, notamment l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine.

Parmi eux figurent notamment la Guinée, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Somalie, l’Égypte, mais aussi la Russie, l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak, le Brésil, la Thaïlande et le Yémen, entre autres.

Les nouvelles directives demandent aux agents consulaires d’évaluer les demandeurs à l’aune de plusieurs critères jugés déterminants : l’état de santé, l’âge, la maîtrise de la langue anglaise, la situation financière, ainsi que la probabilité de recourir à des soins médicaux de longue durée.

Les personnes plus âgées, en surpoids, ou ayant déjà bénéficié d’une aide financière gouvernementale, pourraient voir leur demande rejetée. Il en est de même pour celles ayant été placées en institution par le passé.

Justifiant cette décision, le porte-parole du département d’État, Tommy Piggott, a déclaré : « Le département d’État utilisera son autorité de longue date pour déclarer inéligibles les immigrants potentiels qui deviendraient une charge publique pour les États-Unis et exploiteraient la générosité du peuple américain ».

Il a ajouté : « L’immigration en provenance de ces 75 pays sera suspendue le temps que le Département d’État réévalue les procédures de traitement de l’immigration afin d’empêcher l’entrée de ressortissants étrangers qui bénéficieraient de l’aide sociale et des prestations publiques ».

Le département d’État n’a pas encore publié officiellement la liste complète des pays concernés. Toutefois, selon Fox News, qui affirme avoir eu accès au document interne, la mesure s’applique aux ressortissants de plus de 70 États, dont la Guinée.

Ce sont entre autres : Afghanistan, Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belize, Bhoutan, Bosnie, Brésil, Birmanie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Colombie, Côte d’Ivoire, Cuba, République démocratique du Congo, Dominique, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Haïti, Iran, Irak, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Koweït, Kirghizistan, Laos, Liban, Libéria, Libye, Macédoine, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Népal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, République du Congo, Russie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Ouganda, Uruguay, et Yémen.

Cette décision risque d’avoir de lourdes conséquences pour des milliers de familles, d’étudiants et de travailleurs en attente de visas, notamment en Afrique de l’Ouest, où les États-Unis demeurent une destination privilégiée.

Siby