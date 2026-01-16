Calendrier scolaire réaménagé : les élèves face aux conséquences des grèves et des élections

Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPUA) a annoncé un réaménagement du calendrier scolaire 2025-2026, à la suite des perturbations enregistrées au cours de l’année, notamment la grève des enseignants et les mesures exceptionnelles liées à l’élection présidentielle.

Ces événements ont entraîné la perte d’un nombre important de journées de cours à différents niveaux du système éducatif. Selon les données communiquées, 19 jours de cours ont été perdus au préscolaire, 20 jours à l’élémentaire, dont 16 jours de cours effectifs et 4 jours consacrés aux compositions, et 23 jours au secondaire, soit près de trois semaines d’enseignement.

Afin de pallier ces interruptions et de garantir l’achèvement des programmes scolaires, le MEPUA a décidé d’introduire des mesures de rattrapage. Celles-ci comprennent notamment la réduction des congés de Pâques 2026 ainsi que l’organisation de cours supplémentaires les jeudis et les samedis.

Grâce à ces ajustements, le ministère prévoit la récupération de 19 jours de cours au préscolaire, représentant 13,01 % des 146 jours initialement prévus ; 20 jours à l’élémentaire, soit 11,51 % des 139 jours programmés ; et 23 jours au secondaire, correspondant à 10,34 % des 29 semaines de cours prévues.

Le nouveau calendrier fixe les dates d’arrêt des cours comme suit : le mardi 26 mai 2026 pour le préscolaire et l’élémentaire, et le jeudi 11 juin 2026 pour le secondaire.

Les compositions de fin d’année se dérouleront à l’élémentaire du 29 mai au 3 juin 2026, et au secondaire du 12 au 17 juin 2026. Quant aux examens nationaux, ils sont programmés du 20 juin au 6 juillet 2026.

À travers ce réaménagement, le MEPUA entend assurer la continuité du service public de l’éducation et préserver le bon déroulement de l’année scolaire 2025-2026.

Balla Yombouno