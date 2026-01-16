Investiture : Brice Clotaire Oligui Nguema attendu à Conakry ce vendredi

Sauf changement de dernière minute, le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, effectuera ce 16 janvier une visite officielle en Guinée. Cette visite intervient à l’occasion de la cérémonie d’investiture du Président Mamadi Doumbouya, prévue le samedi 17 janvier 2025 au stade général Lansana Conté de Nongo.

La présence du chef de l’État gabonais témoigne de l’importance des relations diplomatiques et de la coopération régionale entre la Guinée et le Gabon.

La cérémonie sera également rehaussée par la participation de plusieurs dignitaires africains, soulignant le poids politique et symbolique de cet événement majeur pour la Guinée.

