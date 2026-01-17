ledjely
Accueil » Investiture de Mamadi Doumbouya : le Général Assimi Goïta arrive à Conakry
Investiture de Mamadi Doumbouya : le Général Assimi Goïta arrive à Conakry

Par LEDJELY.COM

Le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, arrive ce samedi dans la capitale guinéenne dans le cadre d’un déplacement officiel. Il prendra part, ce 17 janvier 2026, à la cérémonie solennelle d’investiture du Président guinéen, Mamadi Doumbouya.

Parti de Bamako dans la matinée, le chef de l’État malien rejoint ainsi plusieurs dirigeants africains conviés à cet événement majeur de la vie politique guinéenne. La cérémonie, prévue au stade Général Lansana Conté de Nongo, marque l’entrée officielle de Mamadi Doumbouya dans ses fonctions de Président de la République à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier.

