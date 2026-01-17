Mamadi Doumbouya : « en cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi »

Arrivé à 13h08 précises, le Président Mamadi Doumbouya, vêtu d’un boubou blanc, a fait son entrée au stade sous les regards d’une impressionnante brochette de dirigeants africains et de partenaires internationaux. Une cérémonie solennelle, marquée par une forte symbolique institutionnelle et culturelle.

Au-delà de la présence remarquée de plusieurs chefs d’État africains, la cérémonie a enregistré la participation de hautes personnalités institutionnelles : le Président de la Commission de l’Union africaine, le Président de la Commission de la CEDEAO, le Vice-président de la République fédérale du Nigeria, le Vice-président de la Chine, le Vice-président de la Guinée équatoriale, la Vice-présidente du Ghana, ainsi que la Présidente du Sénat de Côte d’Ivoire. Des délégations officielles de la France, du Portugal, des États-Unis et de la Chine étaient également présentes, témoignant de l’intérêt international porté à ce moment politique majeur pour la Guinée.

La cérémonie a ensuite laissé place à une démonstration culturelle riche et symbolique, illustrant la cohabitation harmonieuse des quatre régions naturelles du pays. Le célèbre groupe Circus Baobab a offert une prestation artistique saluée par le public, mêlant tradition, modernité et fierté nationale.

Moment fort, l’interprétation de l’hymne national de la Guinée par les artistes Black M et Sia Tolno, accompagnés par la Prytannée militaire, a suscité une vive ferveur patriotique dans l’enceinte du stade. La cérémonie a également été marquée par une démonstration impressionnante des troupes motorisées, symbole de discipline et de souveraineté.

Sur le plan institutionnel, la phase juridictionnelle de la prestation de serment a été conduite avec rigueur par les huissiers de justice, sous la direction de Maître Laye Samoura, garant du respect des procédures constitutionnelles.

Vêtu d’un boubou blanc, Mamadi Doumbouya a pris soin d’ôter son bonnet avant de s’asseoir, faisant face aux conseillers de la Cour suprême et tournant le dos à ses homologues chefs d’État ainsi qu’aux différentes délégations.

Sidy Souleymane Ndiaye a d’abord procédé à la présentation de Mamadi Doumbouya. Il a ensuite attiré l’attention du président sur la portée de la prestation de serment, rappelant que celle-ci est encadrée par la loi et assortie de sanctions en cas de violation.

Après le discours du premier Président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, à 14h37, le président Mamadi Doumbouya a prêté serment en tant que Président de la Ve République :

« Moi Mamadi Doumbouya, Président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le Peuple de Guinée, sur món honneur: -de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice; -d’exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l’intérêt supérieur de la Nation; -de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles; -de préserver, en tout lieu et en toute circonstance, la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale; – de défendre les Institutions de la République, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».

À suivre

Thierno Amadou Diallo