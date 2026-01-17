Mamadi Doumbouya : « ce mandat est pour les femmes »

Ce samedi, 17 janvier 2026 le stade Général Lansana Conté de Nongo a servi de cadre à l’investiture de Mamadi Doumbouya en tant que Président de la République de Guinée. Devant une population mobilisée et un parterre de personnalités nationales et internationales, celui qui a été élu dès le premier tour de la présidentielle du 28 décembre 2024 est officiellement entré dans l’histoire comme le premier Président de la 5ᵉ République.

Après avoir prêté serment, le nouveau Chef de l’État a livré un discours d’orientation plaçant les femmes et la jeunesse au cœur de son septennat. « Ce mandat est pour les femmes, a-t-il déclaré, parce qu’il n’y a pas de développement durable sans la pleine participation des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C’est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles », a-t-il souligné.

Dans la même dynamique, Mamadi Doumbouya s’est adressé à la jeunesse guinéenne, qu’il a qualifiée d’« entreprenante et courageuse », en prenant des engagements clairs en faveur de l’éducation et de la formation. « C’est aussi pour la promesse d’avenir de notre nation. Nous continuerons à investir dans l’éducation et la formation de nos jeunes, en construisant des écoles de référence, pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir », a-t-il dit.

A rappeler que Mamadi Doumbouya a également réitéré son appel à la cohésion et l’unité en Guinée.

Thierno Amadou Diallo