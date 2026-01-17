Sidy Souleymane encense Doumbouya : « expert en sécurité et pétri d’intégrité »

Ce samedi 17 janvier 2026, réunis au stade Général Lansana Conté de Nongo, citoyens et hautes autorités nationales et internationales ont assisté à la cérémonie d’investiture du Président élu, Mamadi Doumbouya, sous l’autorité de la Cour suprême. Une occasion mis à profit par le procureur Sidy Souleymane Ndiaye pour faire un portait élogieux du président Doumbouya.

Prenant la parole au nom de l’institution judiciaire, le Procureur général près la Cour suprême, Sidy Souleymane Ndiaye, a d’emblée replacé l’événement dans son strict cadre constitutionnel. « Ce 17 janvier 2026 est, pour le peuple de Guinée, un de ces grands moments qui nous réunit dans ce magnifique stade, Général Lansana Conte de Nongo, en vue de satisfaire aux exigences de l’article 59 de la Constitution qui dispose que le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle lors de la cérémonie d’investiture », a-t-il affirmé.

Face à l’absence encore effective de certaines institutions prévues par la Loi fondamentale, le Procureur a tenu à lever toute équivoque juridique, rappelant la base légale de l’intervention de la Cour suprême. « A cette fin, l’article 196 de la Constitution permet à la Cour suprême de recevoir ce serment en ce qu’il dispose. En attendant l’installation effective des institutions de la République prévues par la Constitution, les organes de transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la charte de la transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l’État », a-t-il précisé.

Dans un portrait à la fois institutionnel et élogieux, Sidy Souleymane Ndiaye a ensuite présenté le Président élu, mettant en lumière son parcours et la portée historique de son accession au pouvoir. « Monsieur Mamadi Doumouya, expert en sécurité, pétri d’intégrité et animé par la ferme volonté de servir son pays, il incarne l’alliance parfaite entre le respect de la tradition et l’ambition d’une Guinée moderne », a-t-il indiqué sous les acclamations des citoyens présents.

Soulignant son expérience militaire et stratégique, il a rappelé que « Officier de carrière, formé dans les plus prestigieuses académies internationales, il a forgé son leadership à travers les missions d’élite et des responsabilités majeures au sein des forces spéciales ». Avant d’insister sur l’enjeu central de la transition qu’il a dirigée : « A la tête de l’État guinéen depuis quatre ans, Monsieur Mamadi Doumouya a relevé le défi historique du retour du pays à l’ordre constitutionnel ».

