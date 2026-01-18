CAN 2025 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après une finale irrespirable

La Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a livré son verdict. Au terme d’une finale haletante et âprement disputée, les Lions de la Teranga du Sénégal ont décroché leur deuxième titre continental, en dominant le pays hôte, le Maroc, au bout des prolongations (1-0).

C’est dans l’antre du Grand stade Moulay Abdellah de Rabat que s’est joué le match le plus attendu du tournoi. Une affiche de rêve entre deux géants du football africain : le Maroc, porté par son public, et le Sénégal, tenant du titre. Sur la pelouse, deux Ballons d’Or africains, Sadio Mané et Achraf Hakimi, deux nations au riche passé, et un total de sept finales disputées à elles deux dans l’histoire de la CAN.

La question brûlait toutes les lèvres : qui décrocherait un deuxième sacre continental ce 18 janvier ?

Privé de son capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu et blessé, le Sénégal devait composer. Côté marocain, Romain Saïss et Azzedine Ounahi, forfaits de longue date, manquaient également à l’appel.

Après la cérémonie de clôture, place au spectacle. Il est 19h TU, l’arbitre siffle le coup d’envoi, et l’Afrique retient son souffle.

Dès les premières minutes, le Sénégal affiche ses intentions. À la 4e minute, sur un corner, Pape Gueye place une tête puissante, mais Bounou sauve le Maroc d’un arrêt réflexe. Le public siffle, les Lions de la Teranga ne tremblent pas. À la 20e minute, le Maroc croit réagir après une erreur sénégalaise, mais Saibari manque sa tentative, finalement signalée hors-jeu.

Les trente premières minutes sont nettement sénégalaises. Nouvelle énorme occasion sur une passe lumineuse de Nicolas Jackson, mais Illiman Ndiaye bute sur un Bounou impérial. À la pause, le Sénégal fait mieux que résister : 0-0, mais une domination nette.

Au retour des vestiaires, les plans de jeu restent inchangés. Le Sénégal impose le rythme avec des attaques construites, tandis que le Maroc resserre les lignes et procède en contre. À la 58e minute, El Khanouss infiltre la défense et sert El Kaabi plein axe, mais Doudou Mendy intervient avec autorité.

Les dernières minutes sont irrespirables. À la 89e, Ibrahim M’Baye, tout juste entré en jeu, efface ses vis-à-vis et frappe du gauche, encore repoussé par Bounou. Dans le temps additionnel, le Sénégal croit ouvrir le score, mais le but est annulé pour une légère bousculade sur Hakimi.

Puis survient l’incompréhension : sur un corner, l’arbitre désigne le point de penalty contre le Sénégal. Les Lions protestent vivement et quittent momentanément la pelouse avant de revenir. Le penalty est finalement exécuté… et Doudou Mendy le repousse ! Un tournant monumental. Direction les prolongations.

L’intensité monte d’un cran. Une autre rencontre débute. À la 94e minute, sur une frappe surpuissante, Pape Ndiaye libère le Sénégal et fait trembler les filets. Quel but ! Les Lions de la Teranga prennent l’avantage.

Le Maroc pousse. À la 104e, En-Nesyri manque le cadre de la tête. À la 110e, Chérif passe tout près de l’égalisation, mais Bounou sauve encore les siens. En vain.

Le coup de sifflet final retentit. Le Sénégal s’impose 1-0 après prolongations et s’offre un deuxième sacre continental, quatre ans après celui de 2021. Une consécration au terme d’une finale épique.

Lonceny Camara