Santé : Éléonore Caroit réaffirme le soutien de la France à la Guinée

En marge de la cérémonie d’investiture du Président Mamadi Doumbouya, la ministre déléguée française chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit, a multiplié les échanges avec les autorités guinéennes. Une visite marquée par un message fort : la Guinée occupe une place stratégique dans la lutte mondiale contre les épidémies.

Présente à Conakry dans le cadre de l’investiture du Chef de l’État guinéen, Mme Éléonore Caroit a mis à profit son séjour pour rencontrer plusieurs responsables, dont le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, avant de se rendre à l’Institut Pasteur de Guinée, l’un des piliers de la recherche scientifique en Afrique de l’Ouest, ce dimanche 18 janvier 2026.

« Je suis ici à Conakry notamment pour la cérémonie d’investiture qui a lieu hier et aujourd’hui j’ai eu la chance de visiter l’institut pasteur de Guinée qui a un laboratoire de type P3 que la France a eu l’honneur de co-financer et de soutenir », a-t-elle déclaré.

Au cœur de cette visite, le partenariat sanitaire entre la France et la Guinée, qui se traduit à la fois par le soutien à la recherche fondamentale et par des investissements structurants dans le système de santé. La ministre a notamment échangé avec des chercheurs, des scientifiques guinéens et français, ainsi qu’avec des équipes de l’Agence française de développement (AFD).

« J’ai aussi pu m’entretenir avec des chercheurs, avec des scientifiques, avec des membres des équipes de l’AFD (l’Agence française de développement) et différentes équipes de l’équipe France qui soutiennent ici en Guinée la construction de quatre hôpitaux dans l’intérieur du pays, qui soutiennent aussi la recherche fondamentale, la recherche qui permet de détecter des épidémies et qui partagent aussi ces résultats de recherche scientifique grâce à un réseau d’instituts scientifiques », a-t-elle souligné, rappelant l’importance de la détection précoce des épidémies.

Pour Éléonore Caroit, l’action menée en Guinée s’inscrit pleinement dans l’approche One Health. La ministre française a salué le rôle stratégique de la Guinée dans la surveillance sanitaire mondiale, grâce notamment aux travaux menés à l’Institut Pasteur. « Donc ce qui se passe ici en Guinée est très important pour nous en France et c’est la raison pour laquelle nous soutenons ces projets, ces projets qui sont évidemment très importants et c’est aussi dans le cadre de la santé mondiale, de ce que nous appelons One Health ou une seule santé, parce que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale ou en tout cas la situation du climat sont étroitement liées », a-t-elle insisté, évoquant les leçons tirées des crises d’Ebola et de la Covid-19.

Elle a également mis en avant la mobilité scientifique entre les deux pays. « J’ai vu des chercheurs français qui sont ici en Guinée, notamment pour analyser la présence de virus dans les eaux usées et dans certaines populations animales et humaines, et aussi des scientifiques, des chercheurs, des docteurs guinéens qui ont fait tout ou partie de leurs études en France, de leurs thèses, de leurs recherches, donc on voit aussi l’importance de ces partenariats au niveau universitaire et éducatif », dit-elle, illustrant la profondeur des partenariats universitaires et éducatifs.

Cette dynamique de coopération sera au centre du sommet One Health, prévu le 7 avril prochain à Lyon. « Alors justement à Lyon, le 7 avril, il y aura le sommet One Health, une seule santé, qui justement expliquera comment ces projets qui associent la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont importants. Il y aura des chercheurs de partout dans le monde, il y aura aussi des organisations internationales qui sont tournées sur la recherche sur la santé mondiale, par exemple l’OMS et d’autres acteurs importants. Évidemment, nous comptons sur une présence de la Guinée, notamment par l’intermédiaire de son ministre de la Santé que j’ai eu l’opportunité de rencontrer », a-t-elle précisé.

Interrogée sur l’avenir du financement français dans un contexte budgétaire contraint, la ministre s’est voulue rassurante. « la France est aujourd’hui le principal bailleur, le principal soutien financier de la santé guinéenne et j’en suis vraiment très fière. Mais elle se fait aussi par la mobilisation des ressources propres, donc de plus en plus, la Guinée va aussi mobiliser des fonds pour ses recherches et elle se fait aussi par la mobilisation de fondations, d’entreprises, du secteur privé. Il faut que nous soyons tous mobilisés pour la santé mondiale », a-t-elle affirmé, tout en soulignant la montée en puissance des ressources propres de la Guinée et la contribution du secteur privé.

Elle a conclu par un message sans ambiguïté : « il n’y a pas de frontières aux épidémies ni aux pandémies et ça, nous le savons, donc nous continuerons à vous soutenir et à contribuer ».

N’Famoussa Siby