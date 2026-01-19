Brahim Diaz : « J’ai mal au cœur…Il me sera difficile de me remettre »

À quelques secondes d’un sacre historique, le Maroc a vu son rêve s’effondrer. Le penalty manqué par Brahim Diaz, qui aurait pu offrir aux Lions de l’Atlas un premier titre continental après plus de 50 ans de disette, a scellé le sort d’une finale cruelle face au Sénégal, laissant tout un peuple entre espoir brisé et immense désillusion.

Touché au plus profond de lui-même, le milieu offensif marocain n’a pas cherché à se dérober. Dans un message adressé aux supporters, il a exprimé sa douleur, reconnu son échec et assumé pleinement sa part de responsabilité dans cette finale manquée, tout en réaffirmant son attachement indéfectible au peuple marocain.

« J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. J’ai lutté avec tout ce que j’avais, avec le cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’assume toute la responsabilité, et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de me remettre, car cette blessure ne cicatrise pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai d’avancer jusqu’au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et être une fierté pour mon peuple marocain », a-t-il indiqué.