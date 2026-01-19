Conakry : la police annonce la reprise des opérations de déguerpissement dès ce mercredi

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, dont nous détenons copie, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) a annoncé la reprise imminente des opérations de déguerpissement dans le Grand Conakry, visant les occupations anarchiques et persistantes des emprises routières.

Selon le communiqué lu par l’autorité policière, ces opérations cibleront notamment les installations commerciales illégales, les encombrants physiques, ainsi que les marchés débordant sur la chaussée, qui occupent de manière anarchique les abords des routes dans la capitale et ses environs.

Balla Yombouno