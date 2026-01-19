ledjely
Accueil » Conakry : la police annonce la reprise des opérations de déguerpissement dès ce mercredi
A la une

Conakry : la police annonce la reprise des opérations de déguerpissement dès ce mercredi

Par LEDJELY.COM

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, dont nous détenons copie, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) a annoncé la reprise imminente des opérations de déguerpissement dans le Grand Conakry, visant les occupations anarchiques et persistantes des emprises routières.

Selon le communiqué lu par l’autorité policière, ces opérations cibleront notamment les installations commerciales illégales, les encombrants physiques, ainsi que les marchés débordant sur la chaussée, qui occupent de manière anarchique les abords des routes dans la capitale et ses environs.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

CAN 2025 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après une finale irrespirable

LEDJELY.COM

Football africain : Motsepe supprime le CHAN

LEDJELY.COM

CRIEF : la justice lance la traque des avoirs de Makhissa

LEDJELY.COM

« Je n’ai jamais été directeur de Kaléah » : Bienvenu Lamah s’explique et interpelle le général Konaté

LEDJELY.COM

Guinée : main tendue de Doumbouya, Cellou Dalein se dit disponible mais…

LEDJELY.COM

Bénin : les législatives, un second désaveu à la tentative de coup d’Etat

LEDJELY.COM
Chargement....