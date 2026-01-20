Bangaly Diané : « C’est les bérets rouges qui ont tiré sur moi… »

Seize ans après les faits, la douleur est intacte. Ce lundi 19 janvier, devant le tribunal, les victimes de coups et blessures du massacre du 28 septembre 2009 ont commencé à livrer leurs récits. Des témoignages lourds, chargés de peur, de sang et de séquelles irréversibles.

Après l’audition du colonel Bienvenu Lamah et de ses coaccusés, la cour a ouvert le second volet du procès, consacré aux survivants. Parmi eux, Bangaly Diané, chauffeur de profession et père de six enfants, venu raconter l’enfer vécu au stade du 28-Septembre.

À la barre, l’homme décrit le chaos, la panique et les tirs. Touché par balle ce jour-là, il affirme vivre depuis avec un pied mutilé, marqué par seize années de souffrance et de traitements médicaux sans fin.

« Quand j’ai vu la foule venir je les ai suivi jusqu’au stade à la rentrée du stade on a un peux retardé ainsi j’ai vu colonel Thiéboro finalement nous on a offensé pour rentrer à l’intérieur du stade arrivé sur la pelouse on a vu que les bérets rouges étaient entrain de tirer ainsi j’ai été touché au niveau du genoux… les gens m’ont secouru pour m’envoyer dans une cours à Kamilliah … par la suite ma famille m’a envoyé à Benna Moussayah mais la plaie ne faisait que s’aggraver… par la suite j’ai appris qu’ils ont envoyé les autres à Donka donc moi aussi je me suis rendu à Ignace Deen Dr Tafsir m’a examiné après il m’a dit qu’il faut qu’on coupe mon pied mais ma grande soeur n’a pas accepté cette option ainsi on m’a évacué à Kamsar eux aussi m’ont soigné mais ça n’a pas aboutit je me suis encore retourné à Conakry. La famille m’a aidé pour m’envoyer à Tunisie arrivé là-bas ils ont opéré mon pied ensuite ils ont mis du fer à l’intérieur de mon jambe en passant par mon genou donc parfois ce fer qui se trouve à l’ intérieur me fait mal surtout quand je marche beaucoup … », a-t-il expliqué.

Interpellé par le juge Aboubacar Thiam sur son refus initial de se rendre à l’hôpital, Bangaly Diané évoque la peur, omniprésente à l’époque : « J’avais peur parceque les gens racontaient que quand je part à l’hôpital ils vont me tué donc c’est pour cette raison que j’ai pas été à l’hôpital … »

Le magistrat est également revenu sur son absence lors de l’ouverture du procès. La victime a précisé qu’elle se trouvait alors à l’étranger pour des soins médicaux.

Le ministère public a ensuite cherché à établir l’identité des auteurs des tirs. La réponse de Bangaly Diané est à la fois directe et douloureuse.

« Ce qui s’est passé là-bas on peut pas tout expliquer c’est Dieu qui connais la vérité. C’est les bérets rouges qui ont tiré sur moi… À l’esplanade du stade aussi les gendarmes étaient présent mais moi personnellement ils m’ont pas agressés mais quand même ils criaient sur les gens en leurs demandant pourquoi ils sont venus au stade … Il y avait certains éléments aussi qui étaient en survêtement et qui agressait », a-t-il dit.

Face aux avocats de la partie civile, le survivant explique enfin sa démarche judiciaire, mêlée d’espoir et de détresse.

« Je demande au tribunal de m’aider pour la prise en charge de mon soins.. », a-t-il sollicité.

Aminata Camara