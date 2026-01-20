Entreprise Infinite : 20 millions FG pour un emploi fictif, les aveux accablants des prévenus

Le dossier Infinite continue de livrer ses zones d’ombre devant le tribunal de première instance de N’Zérékoré. À l’audience de ce jour, deux prévenus ont reconnu leur implication dans un vaste système d’escroquerie, désormais requalifié en traite des êtres humains par le parquet.

Le parquet du TPI de N’Zérékoré a poursuivi l’examen du dossier dit Infinite, une affaire impliquant 83 personnes, dont une dizaine de jeunes filles. À la barre, Foulard Diallo et Boubacar Diallo, poursuivis initialement pour escroquerie, ont comparu devant la juridiction.

Les deux prévenus ont reconnu avoir contraint le plaignant, Alseny Barry, à quitter le Sénégal pour rejoindre N’Zérékoré, moyennant le versement de la somme de 20 millions de francs guinéens pour intégrer la prétendue entreprise Infinite, réputée dans la sous-région.

Dans sa déposition, Alseny Barry a expliqué qu’il vivait au Sénégal où il exerçait le métier de coiffeur, une activité qui lui avait permis d’acquérir trois parcelles. C’est dans ce contexte que Boubacar Diallo l’aurait contacté pour lui proposer un emploi à N’Zérékoré, assorti d’un salaire mensuel de 5 millions de francs guinéens, afin de subvenir aux besoins de ses parents.

À son arrivée dans la capitale forestière, le plaignant affirme avoir demandé des précisions sur les conditions de travail. « Il m’a dit que mon rôle était de coiffer les Blancs de l’entreprise et qu’un passeport me serait délivré pour voyager vers les pays du Maghreb. Mais avant cela, je devais payer la première tranche des 20 millions », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Selon Alseny Barry, il aurait été contraint de verser d’abord 10 millions de francs guinéens, puis le reste de la somme ultérieurement, directement à Boubacar Diallo.

Constatant que les promesses faites ne se matérialisaient pas, le plaignant a tenté de récupérer son argent. C’est dans ce contexte qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête. Les investigations du parquet ont finalement établi qu’il était victime et non auteur de l’infraction, notamment grâce à sa collaboration à la manifestation de la vérité.

À la barre, Boubacar Diallo a reconnu les faits. « À son arrivée, je lui ai demandé de payer la première tranche des 20 millions. Après cela, je l’ai hébergé dans ma chambre que je louais à 50 000 FG, avant de le confier à mon ami Foulard Diallo », a-t-il confié.

Pour sa part, Foulard Diallo n’a pas nié sa responsabilité. « J’ai travaillé pendant un an dans cette entreprise alors que je savais dès le départ que c’était une fausse entreprise », a-t-il admis.

Après avoir entendu les parties, le substitut du procureur de la République près le TPI de N’Zérékoré a requalifié les faits d’escroquerie en traite des êtres humains, infraction prévue et punie par l’article 323 du Code pénal.

Le juge audiencier a mis l’affaire en délibéré et renvoyé l’audience au 22 janvier prochain, date prévue pour les réquisitions et les plaidoiries.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré