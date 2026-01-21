Mandat dédié aux femmes : « Les femmes ont beaucoup plus de poids que nos papas », dit Abdoulaye Kourouma

L’investiture du Général Mamadi Doumbouya, intervenue le 17 janvier 2026, continue de provoquer de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne. Dans son discours solennel, le chef de l’État a dédié son mandat de sept ans aux femmes, un message fort qui a trouvé un écho favorable chez Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD et candidat malheureux à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Pour le leader du RRD, cet événement constitue un moment charnière pour la Guinée. Dès l’entame de son intervention, il a salué la mobilisation populaire et la maturité démocratique du pays : « Il faut saluer la maturité du peuple de Guinée, la mobilisation et l’organisation ». Insistant sur la responsabilité collective, il a rappelé que chaque citoyen compte : « Chacun de nos doigts est vrai pour la stabilité et le développement de notre pays ».

Abdoulaye Kourouma a ensuite appelé à une union sacrée autour du président nouvellement investi, estimant que la réussite du mandat dépendra de l’engagement de tous. « Chaque Guinéen doit accompagner le président de la République et accepter la main tendue », a-t-il déclaré.

Analysant le discours présidentiel, il s’est dit particulièrement satisfait de l’attention accordée aux femmes et aux jeunes, qu’il considère comme les piliers de la société. « Vous avez entendu le discours du président qui dédie son mandat aux femmes et aux jeunes. Oui, c’est normal », a-t-il affirmé.

Pour le président du RRD, ce choix traduit une lecture réaliste de la société guinéenne, où les femmes jouent un rôle central. « Les femmes ont beaucoup plus de poids que nos papas aujourd’hui », a-t-il soutenu, avant d’illustrer ses propos par des exemples concrets : « Si vous faites le tour de Conakry et de la Guinée profonde, vous voyez les femmes au marché, dans les plantations, au champ et partout ».

Enfin, Abdoulaye Kourouma a salué le changement de cap annoncé dans la gestion des affaires publiques. Alors que le président a promis que la politique et l’économie se feront désormais « autrement avec nos responsabilités », le leader du RRD a réaffirmé l’engagement de son parti. « Nous sommes prêts à travailler pour la République. Nous sommes prêts à travailler pour le pays », a-t-il martelé.

Thierno Amadou Diallo