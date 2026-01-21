Sanoyah : le déguerpissement des occupations anarchiques lancé

Les opérations de déguerpissement visant les occupations anarchiques et persistantes des abords des routes ont officiellement démarré dans la matinée de ce mercredi 21 janvier 2026 dans la commune urbaine de Sanoyah. Sont particulièrement ciblés les encombrants physiques, les installations commerciales illégales ainsi que les marchés empiétant dangereusement sur la chaussée.

Pour mener à bien cette opération, la commune a déployé sur le terrain les agents de la garde communale, accompagnés de leur commandant. Sur place, l’atmosphère est tendue. Les femmes, notamment les vendeuses de friperie, s’empressent de retirer leurs tables avant l’arrivée des engins.

« Malgré les avertissements, matérialisés par la pose de croissants sur leurs tables, elles ont refusé de quitter les lieux. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Ce n’est qu’à notre arrivée et au début de l’enlèvement de certaines tables qu’elles ont compris le sérieux de l’opération. C’est pourquoi vous les voyez se hâter de libérer les emplacements avant le passage de la machine », explique un garde communal.

Les vendeuses sont sommées de respecter la distance réglementaire fixée par les autorités communales, notamment en se tenant derrière le poteau en béton servant de limite.

Cependant, la situation reste contrastée. De l’autre côté du marché, précisément du côté droit en direction de Coyah, plusieurs femmes continuent d’occuper leurs emplacements habituels, en dépit des multiples avertissements.

Jusqu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, aucune autorité de la commune urbaine de Sanoyah, notamment le maire, n’était présente sur les lieux.

Balla Yombouno