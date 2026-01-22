Passations de service : voici ce que Bah Oury a demandé aux ministres 

En prévision d’éventuels remaniements au sein de l’exécutif, le Premier ministre Amadou OuryBah, a instruit l’ensemble des ministres à anticiper et préparer minutieusement les passations de charge entre responsables sortants et entrants. L’objectif affiché : garantir la continuité de l’action de l’État et éviter toute rupture dans la gestion des affaires publiques.

Cette directive, donnée lors du Conseil interministériel du mardi 13 janvier 2025, insiste sur la nécessité de faire des passations de service un véritable exercice de transmission, et non une simple formalité administrative.

Dans la note adressée aux membres du Gouvernement, le Chef du Gouvernement souligne que les dossiers de passation devront être exhaustifs, structurés et orientés vers les résultats. À cet effet, chaque ministre est tenu de constituer un dossier comprenant notamment :

la copie de la lettre de mission ;

les budgets alloués (Loi de Finances Initiale, Loi de Finances Rectificative et douzième provisoire) ;

l’état des projets et activités réalisés ;

les Plans d’Action Opérationnels (PAO) 2025 et 2026 ;

une synthèse des décrets, arrêtés et décisions réglementaires, présentée sous forme de tableau ;

les projets en cours, avec un accent particulier sur leur niveau d’exécution, les difficultés rencontrées et les délais de livraison ;

ainsi que les perspectives.

Le Premier ministre invite par ailleurs les ministres à donner des instructions claires à leurs services afin que ces dossiers soient préparés de manière complète et conforme aux exigences fixées.

Toutefois, le conseil des ministres prévu ce jeudi pourrait être le dernier du gouvernement Bah Oury en attendant la mise en place d’un nouveau Gouvernement.

Ledjely.com