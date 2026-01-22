Transfert : Yakhouba Gnagna Barry rebondit en Algérie

C’est une nouvelle qui ne laissera personne indifférent. Après près d’une décennie à marquer de son empreinte les pelouses, l’international guinéen Yakhouba Gnagna Barry s’offre un nouveau défi à l’étranger. Longtemps considéré comme l’un des attaquants les plus redoutables de sa génération, il avait enchaîné les performances de haut niveau, au point de nourrir de grandes attentes autour de sa carrière.

Mais cette ascension fulgurante a été brutalement freinée par une série de blessures et une sanction administrative qui l’ont éloigné des terrains pendant près de deux saisons. Un coup d’arrêt qui aurait pu briser bien des carrières. Pas la sienne.

De retour la saison dernière, Gnagna Barry s’est fixé un objectif clair : retrouver son meilleur niveau et reconquérir son statut. Mission accomplie. L’attaquant guinéen a brillé de mille feux, confirmant son renouveau lors de la phase aller du championnat national en cours, avec 13 buts inscrits en 13 matchs, une performance exceptionnelle.

Cette régularité et cette efficacité ont fini par payer. L’ancien goleador du HAC s’est officiellement engagé pour deux saisons avec l’Entente Sportive de Sétif, l’un des clubs les plus prestigieux du championnat algérien. Un nouveau départ au pays des Fennecs pour un joueur qui a connu autant de sommets que de turbulences.

Entre problèmes de passeport, blessures à répétition et sanctions de la FIFA liées à un contentieux impliquant le HAC, Santoba et Quevilly-Rouen (Ligue 2 française), le parcours de Gnagna Barry n’a jamais été un long fleuve tranquille. Mais aujourd’hui, l’attaquant guinéen semble avoir tourné la page et se projette avec ambition vers ce nouveau chapitre de sa carrière.

Lonceny Camara