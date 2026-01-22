ledjely
Siguiri : au moins 6 morts dans un glissement de terrain sur un site minier à Tomogo

Par LEDJELY.COM

Un nouveau drame minier endeuille la préfecture de Siguiri. Six personnes, dont une femme enceinte, ont perdu la vie ce matin aux environs de 7 heures, suite à un glissement de terrain survenu sur un site d’exploitation aurifère exploité par des ressortissants chinois, à Sèké Sala, un secteur du district de Tomogo, non loin du village de Bembéta.

Selon nos informations, plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées lors de cet accident. Les victimes seraient des orpailleurs artisanaux, majoritairement des femmes, qui s’introduisaient dans les fosses abandonnées après le passage des engins lourds.

Joint par notre correspondant, Souaré Simagan, président du district de Bembéta, apporte des précisions.

« Le site appartient à des Chinois et se situe sur le territoire de Sala, un village voisin de Bembéta. Les femmes des trois villages environnants s’y rendent clandestinement pour travailler dans les fosses creusées par les machines des Chinois. Elles y entrent généralement très tôt, vers 4 heures du matin. Le glissement de terrain est survenu aux alentours de 7 heures », a-t-il expliqué.

Toutefois, le bilan reste encore provisoire. D’autres sources évoquent huit morts, dont une femme, et plusieurs blessés, laissant craindre une aggravation du nombre de victimes.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

