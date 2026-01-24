Kankan : le directeur préfectoral de l’Habitat placé sous mandat de dépôt

Le directeur préfectoral de l’Habitat de Kankan a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison centrale de Kankan. L’information a été confirmée vendredi soir par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan.

L’arrestation du responsable administratif provoque une vive onde de choc dans la capitale de la savane guinéenne. M. Diakité est mis en cause pour des faits présumés de stellionat, de complicité de stellionat, ainsi que de faux et usage de faux.

Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Fodé Bintou Keita, une procédure judiciaire est formellement ouverte à l’encontre de cet agent public. Sans livrer les détails du dossier à ce stade, le magistrat a toutefois confirmé la nature des infractions visées.

« Je ne ferai pas beaucoup de commentaires, mais ce qu’il faut noter, de manière formelle, c’est qu’une procédure judiciaire est ouverte. Des instructions ont été données aux officiers de police judiciaire, notamment à la brigade de recherche, afin d’enquêter sur des faits présumés de stellionat et de complicité de stellionat, ainsi que sur des faits de faux et usage de faux par un agent public », a déclaré le procureur lors d’un entretien accordé à notre correspondant à Kankan.

Dans le cadre de cette enquête, les officiers de police judiciaire ont procédé à la convocation de plusieurs personnes susceptibles d’être impliquées, sur la base des éléments recueillis au cours des investigations. À l’issue de ces démarches, le directeur préfectoral de l’Habitat a été déféré devant le parquet, précise le chef des poursuites.

« Le directeur préfectoral a été déféré à notre niveau hier, jeudi. Après examen du dossier, tout en rappelant que la personne mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence et du principe du contradictoire, qui constitue l’âme du procès pénal, nous avons, en vertu des pouvoirs que nous confère le Code de procédure pénale, décidé de le priver de sa liberté, conformément à la loi », a expliqué Fodé Bintou Keita.

Le procureur a par ailleurs détaillé les chefs d’accusation retenus à ce stade de la procédure.

« Il est poursuivi pour des faits de stellionat, de complicité de stellionat, de faux et usage de faux. Sur ce fondement, nous avons estimé qu’il existe des soupçons sérieux à son encontre et avons donc décidé, en toute légalité, de le placer en détention », a-t-il indiqué.

Selon le parquet, le dossier devrait être examiné dès la semaine prochaine par la juridiction compétente.

« Le dossier sera évoqué la semaine prochaine, parce qu’il a été pris en flagrant délit », a conclu le procureur de la République.