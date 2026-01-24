Aly Manden Manssa : « Le président veut une capitale propre, à l’image de Kigali, au Rwanda »

Face aux polémiques suscitées par le déguerpissement dans la commune urbaine de Sanoyah, où il est accusé de faire du « deux poids, deux mesures », le président de la délégation spéciale Aly Manden Manssa a tenu à mettre les choses au clair. Lors de la première assemblée de la coordination communale de la GMD, tenue ce dimanche au QG de Lansanaya, il a martelé que personne ne sera favorisé et que « tout sera déguerpi dans les jours à venir ».

Dès le début de son intervention, le président de la délégation spéciale a rappelé à la population que, tout en soutenant le président Mamadi Doumbouya, « il faut également accepter ses principes, les lois et les règlements qui régissent la vie de la nation guinéenne ».

« Il ne s’agit pas de chanter ni de danser, mais de l’accompagner en acceptant de respecter les lois et principes de la République, ainsi que les décisions des plus hautes autorités. Si nous ne le faisons pas, nous aurons trahi la nation », a-t-il insisté.

Pour le président de la délégation spéciale, après l’investiture du président Doumbouya, la plus grande décision politique et administrative a été « d’ordonner, à travers les instances compétentes, notamment la Direction générale de la police nationale et le gouvernorat de Conakry, le déguerpissement systématique de tous les encombrants physiques, des voiries publiques et des emprises de l’État », a-t-il indiqué.

« Le président dit vouloir voir la capitale propre, comme celle de Kigali, au Rwanda. Lorsqu’il nous confie cette mission, notre devoir est de l’appliquer et de la matérialiser. Dès que j’ai appris cette décision, j’ai convoqué tous les chefs de quartier de Sanoyah ainsi que les administrateurs de marchés afin que des dispositions soient prises pour le respect strict de cette décision. La commune de Sanoyah dispose déjà d’un état-major de choc à cet effet. À l’issue de la réunion, l’état-major s’est immédiatement attelé à la sensibilisation des citoyens concernés afin qu’ils quittent les lieux avant qu’il ne soit trop tard. Mais malgré ces efforts, certains ont résisté. Nous sommes dans une localité très complexe. Ici, dès que l’intérêt de quelqu’un est touché, il cherche à inventer de fausses accusations pour salir l’autre. Ce temps est révolu. Ceux qui ont volontairement libéré les lieux, je les remercie », a-t-il déclaré avant de mettre en garde les récalcitrants.

« Ceux qui refusent encore d’enlever leurs installations, si ce n’est pas fait d’une manière, cela se fera d’une autre. Sanoyah n’est pas une république dans la République de Guinée, c’est une commune de la République de Guinée. Les lois, les principes et les décisions des autorités doivent être respectés. Dans ce cadre, la commune a déjà fait sa part. Nous attendons désormais l’arrivée de la Direction générale de la police nationale et du gouvernorat de Conakry, avec leurs engins, pour racler tous les abords de la route principale, comme cela a été le cas dans les autres communes de Conakry », a-t-il affirmé.

Pour conclure, le maire a rassuré les habitants : « C’est une machine déjà en marche qui ne s’arrêtera pas. L’opération a commencé dans les autres communes. Dans les jours à venir, ce sera le tour de Sanoyah, et tout sera dégagé. Soyez rassurés, tout sera dégagé ».

Selon un conseiller communal, l’opération débutera dès lundi prochain et concernera une distance de 15 mètres à partir de la canalisation.

Balla Yombouno