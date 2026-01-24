Passerelle de Sanoyah : des vibrations inquiétantes sèment la peur

La passerelle récemment mise à la disposition des populations de la commune urbaine de Sanoyah présente de sérieux risques pour les usagers, au vu et au su des autorités locales. Bien qu’aucune fissure apparente ne soit visible, des vibrations anormales et inquiétantes sont ressenties à chaque passage, faisant craindre un danger réel pour la population.

Selon les constats effectués par notre reporter sur place, la structure métallique entre en oscillation perceptible lors du franchissement des piétons. À cela s’ajoutent des bruits métalliques inhabituels, signes d’une mise en mouvement préoccupante de l’ouvrage.

Installée entre les quartiers Sanoyah-Rails Plateau et Sanoyah-Km36, cette passerelle tremble depuis quelque temps, selon plusieurs témoins. Une riveraine affirme toutefois que le phénomène s’est accentué récemment.

« Il suffit d’être sur le pont après avoir monté les escaliers. Une fois sur la passerelle, il faut s’arrêter un peu pour constater le bruit. On sent clairement le tremblement », a-t-elle confié.

Unique passage réservé aux piétons dans cette zone, la construction de ce pont métallique avait été accueillie comme une véritable lueur d’espoir par les habitants. Mais aujourd’hui, l’enthousiasme a laissé place à la peur et à l’inquiétude.

« Nous avons vraiment peur pour nos vies. Il faut que l’État prenne des dispositions », a alerté Fatoumata Camara, citoyenne de Sanoyah.

Malgré ces alertes, la passerelle demeure pour l’instant fonctionnelle. Toutefois, les vibrations constatées appellent à une surveillance rigoureuse et à une expertise technique approfondie, afin d’évaluer les risques structurels à long terme et de définir les mesures correctives nécessaires pour garantir la sécurité des usagers.

Aux dernières nouvelles, le président de la délégation spéciale de Sanoyah, Aly Manden Keita, a dépêché une mission technique sur les lieux pour constater la situation. Selon les informations recueillies par notre rédaction, la mission a confirmé qu’il y a effectivement des « vibrations », et qu’elles sont « intenses ».

Balla Yombouno