Dubréka : trois adolescents périssent dans un incendie tragique à Kalema

Un drame d’une rare violence a endeuillé le quartier Kalema, dans la commune urbaine de Kagbelen, à Dubréka. Trois adolescents ont perdu la vie dans un incendie dont l’origine demeure, pour l’heure, inconnue. Le sinistre s’est déclaré dans un atelier de menuiserie et de tapisserie appartenant à des frères jumeaux.

Parmi les victimes figurent deux frères de lait, retrouvés morts, leurs corps collés l’un à l’autre sous l’effet des flammes. Il s’agit de Moussa Camara, 13 ans, et d’Oumar Camara, 10 ans, tous deux élèves et apprentis, de même père et de même mère. Les deux garçons travaillaient dans l’atelier comme menuisiers-tapissiers.

La troisième victime est Issa Camara, âgé de 14 ans, apprenti chauffeur et ami des deux frères, qui avait décidé de passer la nuit avec eux le jour du drame.

Selon le maître menuisier et propriétaire de l’atelier, Alseny Samoura, l’incendie s’est déclaré aux environs de 3 heures du matin. Il affirme avoir été alerté une heure plus tard. À leur arrivée sur les lieux, le constat était glaçant : l’atelier entièrement calciné, trois adolescents morts et un autre grièvement blessé. Quatre personnes dormaient dans l’atelier au moment des faits.

« Ce sont nos apprentis, au nombre de trois, qui passent habituellement la nuit dans cet atelier. Mais le jour de l’incendie, ils étaient quatre, car ils avaient décidé de passer la nuit avec un de leurs amis. Après l’incendie, trois ont perdu la vie et le quatrième a été grièvement blessé (calciné) puis hospitalisé dans un hôpital du quartier. Il s’appelle Souleymane Camara », a-t-il expliqué.

Les dégâts matériels sont également considérables. D’après Alseny Samoura, deux machines d’une valeur estimée à 60 millions de francs guinéens ont été détruites, ainsi que 35 portes, 35 planches et plusieurs fauteuils réduits en cendres.

Au moment de la mise en ligne de cette dépêche, les corps des victimes se trouvaient à la morgue de l’hôpital préfectoral de Dubréka, en attendant leur inhumation.

Balla Yombouno