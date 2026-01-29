Prisonniers politiques et exilés : Mamadou Oury Diallo place ses espoirs en Bah Oury

Par décret présidentiel, Amadou Oury Bah a été confirmé dans ses fonctions de Premier ministre, Chef du Gouvernement. Ce mercredi 28 janvier 2026, il a été officiellement installé dans ses fonctions. Pour Mamadou Oury Diallo, président du Mouvement Patriotique Libéral (MPL) et membre de l’Alliance des Forces pour la Démocratie et du Développement, cet acte est avant tout « le signe de la confiance renouvelée. C’est la preuve qu’Amadou Oury Bah a valablement porté et exécuté la mission que le président, alors président de la transition, lui avait confiée ».

Cette reconduction ne doit rien au hasard selon le leader du MPL. Elle couronne une gestion rigoureuse des chantiers réformateurs et une loyauté politique sans faille, notamment lors des récentes échéances électorales. « Il a porté non seulement des projets d’envergure nationale, réformatrice, administrative… Parallèlement à ça, il avait eu la mission aussi de mener la campagne en faveur du oui pour la nouvelle constitution… puis, cette fois-ci, l’élection présidentielle, qui s’est soldée par l’élection effectivement du candidat dont il était le directeur de campagne ».

Pour Mamadou Oury Diallo, maintenir Bah Oury permet d’assurer une continuité vitale : « Pourquoi ne pas le laisser continuer un certain temps ce travail-là ? » s’interroge-t-il, soulignant qu’il est désormais « familier à ces grandes orientations du président ».

Pourtant, cette nouvelle étape impose des exigences accrues. L’heure n’est plus à la transition, mais à la performance. Mamadou Oury Diallo attend du Premier ministre qu’il insuffle une culture du résultat au sein de son équipe « Mon attente, c’est de faire tout possible, de mettre tout le monde au travail. Cela se ressentira par le dynamisme, par l’engagement qu’incarneront chaque membre de son futur gouvernement. L’exemple doit venir d’en haut », a-t-il souligné. Les priorités sont clairement identifiées : infrastructures, santé, éducation, et surtout l’emploi. L’enjeu est aussi de rassurer les marchés « Le gouvernement doit travailler aussi à inciter justement le retour massif de tous les partenaires qui étaient dans le doute… qu’ils commencent à mettre la main à la poche pour investir en Guinée », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le président du MPL lance un appel à l’apaisement, estimant que la réussite de ce mandat passera par la fibre sociale et humaine du Premier ministre. « J’aimerais attirer l’attention du Premier ministre reconduit sur les aspects de dialogue, de pardon, tel que le président l’a dit lors de sa prestation de serment. La transformation que nous idéalisons ne peut se faire dans un climat de haine et d’adversité », a-t-il souligné.

Il place ainsi le dossier des prisonniers politiques et le retour des exilés au cœur de l’agenda « Je pense que le Premier ministre pourra aussi se consacrer à ce volet-là d’apaisement global du climat sociopolitique du pays. Je sais d’avance qu’il a la carrure et l’expérience pour mener à bien cette facette de sa mission », a-t-il conclu.

Thierno Amadou Diallo